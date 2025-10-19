október 19., vasárnap

Elhunyt a Limp Bizkit legendája

48 éves korában elhunyt a nu metal ikonikus zenésze. Sam Rivers karrierje során a Limp Bizkit hangzásának meghatározó alakja volt.

Kemma.hu

Sam Rivers a ’90-es és kétezres évek egyik legismertebb zenésze volt, aki a Limp Bizkit alapító tagjaként formálta a hiphop-rock stílust. A nu metal banda legnagyobb slágerei, mint a „Rollin’ (Air Raid Vehicle)” és a „Take a Look Around” mind Rivers jellegzetes basszusjátéka révén váltak felejthetetlenné. Halálának hírét a zenekar közösségi oldalán jelentették be, mély megrendülést keltve a rajongók és a zenésztársak körében.

Elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit zenésze
Zenei örökség és jótékonyság – Sam Rivers

Ahogy az Origo írta, Sam Rivers nemcsak a Limp Bizkit hangzásának lelke volt, hanem zenei tehetségét és jótékonysági munkáját is elismerés övezte. 2000-ben a Gibson „Legjobb basszusgitáros” díját kapta, és a banda kiemelte, hogy Rivers munkássága tovább él a zenéjén, barátságain és azokon az életeken keresztül, amelyeken segített. 2015-ben egészségügyi okok miatt – májbetegség következtében – ideiglenesen kilépett a zenekarból, majd felépülve visszatért a színpadra, ezzel is példát mutatva a rajongóknak és a zenésztársaknak. 

Éppen egy hete hatalmas veszteség érte a művészvilágot. Október 11-én, 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. A színésznő világhírnevet hozó alakítása Woody Allen mellett volt a romantikus vígjátékban, az Annie Hallban, amelyért Oscar-díjat kapott. Ezt követően még háromszor jelölték Oscar-díjra: a Vörösök, a Minden végzet nehéz és a Marvin szobája című filmekben nyújtott alakításaiért.

 

 

