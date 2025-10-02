Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?

Egy első ránézésre átlagos, fehér Toyota Yaris Hybrid látszólag csak az utcákat járja Heidelbergben, ám a tetején elhelyezett hatalmas kamerák és a beépített Lidar szenzor valójában a DCX Innovations City Scanner rendszerének részei. A technológia célja a parkoló autók pontos nyomon követése és a szabálytalanságok kiszűrése – írja a Magyar Nemzet.

Forrás: Stadt Heidelberg

A rendszer centiméterpontosan meghatározza a járművek helyzetét, a kamerái sorozatfelvételt készítenek, és a hátsó ülésen lévő nagy teljesítményű számítógép ellenőrzi, hogy az autók szabályosan parkolnak-e, valamint hogy a tulajdonos fizetett-e digitális parkolójegyet. Ha szabálytalanságot észlel, a mérnök rövid időn belül visszatér a helyszínre, és új felvételt készít, amely a büntetés alapjául szolgálhat.

