A McDonald’s újítása: nincs sorban állás, csak szabályos tolakodás
A McDonald’s új Order Ahead funkciója alapjaiban változtathatja meg a gyorséttermek működését: az étel nem azonnal készül el a rendelés leadásakor, hanem akkor, amikor a rendszer érzékeli, hogy a vásárló az étterem közelébe ér. A megoldás célja, hogy megszűnjön a sorban állás és a várakozás. Bár a vásárlók számára ez kényelmes és időtakarékos, egyúttal mintha „szabályosítaná” a tolakodást is a McDonald’sban.
A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel
Forrás: AFP
A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel az Egyesült Királyságban: az étteremlánc Order Ahead (magyarul nagyjából: „rendelj előre”) funkciót indított el a mobilalkalmazásában, melynek lényege, hogy a rendelés akkor készül el, amikor a vásárló már közeledik az étteremhez. A technológia célja egyszerű: ne kelljen se sorban állni, se várni – az étel pontosan akkor legyen kész, amikor megérkezünk. Ezzel konkrétan szabályos lenne tolakodni és megkerülni a sorokat – írja a Világgazdaság.
A McDonald’s alkalmazásában eddig is lehetett előre rendelni és fizetni, de az éttermek csak a rendelés beérkezése után kezdték el elkészíteni az ételeket. Ez gyakran ahhoz vezetett, hogy a vevő vagy túl korán, vagy túl későn kapta meg a rendelését. Az új Order Ahead funkció ezt küszöbölné ki.
A rendszer a vásárló helyadatait figyeli: amikor a telefon belép egy előre beállított zónába – nagyjából néhány száz méterre az étteremtől –, automatikusan jelzést küld a konyhának, hogy elindíthatja az étel készítését.
A folyamatot úgy időzítették, hogy a sütés és csomagolás akkor kezdődjön, amikor a vásárló körülbelül három percre van az étteremtől, így az étel éppen a megérkezés pillanatában lesz friss és meleg.
Tolakodás mesterséges intelligenciával?
A funkciót egyelőre néhány tucat brit étteremben tesztelik, főként London és Délkelet-Anglia környékén. A „Ready on Arrival” néven máshol is ismert technológia akár egy percet is faraghat a kiszolgálási időből – ami a gyorséttermek világában komoly előny lehet.
Valójában az új rendszer egy egészen új típusú „sorban állást” teremt: azt, ahol a türelmesek húzzák a rövidebbet. A Order Ahead gyakorlatilag hivatalossá teszi a tolakodást – aki előre rendel, annak az ételét előbb kezdik el sütni, míg a pultnál várakozó vendég nézheti, ahogy mások csak besétálnak és elviszik előle a megrendelést. Ha ez tömegesen elterjed, a gyorsétterem logikája megfordul:
a gyorskaja nem azoknak lesz gyors, akik épp betérnek, hanem azoknak, akik már a buszról elindították a rendelést.
Kérdés, meddig tart, amíg a vendégek is rájönnek, hogy az új rendszerben nem a türelem, hanem a wifi és az app a siker kulcsa.
A Világgazdaság cikkéből az is kiderül, hogy a McDonald’s váratlanul közölte: több új éttermet is nyithat Magyarországon.