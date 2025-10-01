október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)

Címkék#Lou Koller#Sick Of It All#metálénekes#betegség#rák

Lou Koller, a Sick Of It All énekese szomorú hírt közölt rajongóival: ismét kiújult a nyelőcsőrákja, alig hónapokkal azután, hogy rákmentesnek nyilvánították.

MW
Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)

Lou Koller, a Sick Of It All énekese

Forrás: Getty Images

Fotó: Aldara Zarraoa

A hardcore legenda, Lou Koller, a Sick Of It All frontembere egy videóban osztotta meg, hogy visszatért a betegsége. Elmondása szerint nehéz időszakon van túl: nem tudott hízni, az ételt is nehezen tartotta meg, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a rák újra megjelent a szervezetében – adta hírül a metalsucks.net.

A láthatóan lefogyott zenész közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: napról napra próbálja venni az akadályokat, és hálás mindenkinek a támogatásért. Megígérte, hogy folyamatosan tájékoztatni fogja rajongóit állapotáról. A hír különösen szívszorító, hiszen néhány hónapja még arról számolt be, hogy legyőzte a betegséget. Most azonban újra meg kell küzdenie vele.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu