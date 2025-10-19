október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

Címkék#halál#Sam Rivers#Limp Bizkit

Sam Rivers, a Limp Bizkit alapító basszusgitárosa 48 éves korában hunyt el. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

MW
Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadionban 2025. június 20-án

Forrás: Getty Images

A Limp Bizkit saját Instagram-oldalán tudatta, hogy elhunyt Sam Rivers, a zenekar basszusgitárosa. A zenész mindössze 48 éves volt, halálának okát egyelőre nem közölték. A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem „csak a basszusgitárosunk” volt, hanem „a hangzás lelke” – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Limp Bizkit
Meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa
Forrás: AFP

Rivers 1994-ben alapította a Limp Bizkitet Fred Durst énekessel és John Otto dobossal. A zenekar meghatározó tagja volt, csupán a 2006–2009-es szünetben és a 2015–2018 közötti időszakban hiányzott a színpadról.

Utóbbi távollétéről eleinte gerincsérülést emlegettek, később azonban kiderült, hogy májátültetésen esett át alkoholproblémái miatt.

A banda épp ezen a héten ünnepelte ikonikus albumuk, a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water 25. évfordulóját. Novemberre dél-amerikai turnét terveztek – egyelőre nem tudni, megtartják-e, és ki pótolja majd Riverst.

A Limp Bizkit-tagok részvétüzenetét ITT olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu