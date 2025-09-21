1 órája
Taylor Swift új lemeze mellett filmes premierrel lepi meg rajongóit
Taylor Swift újabb nagy bejelentést tett: október 3-án jelenik meg The Life of a Showgirl című albuma, melyet egy exkluzív mozis premierbulival is ünnepel — a rajongók a filmvetítés alatt láthatják új kislemezének, a The Fate of Ophelia-nak a videoklipjét, werkfilmeket és további különlegességeket is tartogat az esemény.
Taylor Swift amerikai énekesnő a színpadon
Forrás: AFP
Taylor Swift továbbra sem pihen: a popsztár legújabb bejelentése újabb izgalmas fejezetet nyit karrierjében.
A The Life of a Showgirl című album hivatalos premierje október 3-án lesz, és ez nem minden, a megjelenéshez mozis premierbulit is szerveznek, október 3-tól 5-ig
— adta hírül a Magyar Nemzet.
Az esemény keretein belül debütál a The Fate of Ophelia című kislemez hivatalos videoklipje, továbbá betekintést kapnak a rajongók abba, hogyan készült az album: werkfilmek, inspirációs magyarázatok és új szövegvideók is várhatók – írja a The Hollywood Reporter cikke.
Taylor Swift eddigi sikerei is imponálóak: a The Eras Tour koncertfilmfilm több mint 261,6 millió dollár bevételt hozott világszerte.
Az énekesnő saját maga finanszírozta a 15 millió dolláros produkciót, kihagyva a nagy hollywoodi stúdiókat, és közvetlenül az AMC Theatresszel állt össze. Most ismét az AMC lesz a forgalmazó, amely a Variance segítségével több száz másik mozinak is elérhetővé teszi az eseményt.
Az új lemez Spotify-rekordokat döntött előrendeléseiben, Swift pedig több fronton is erősít: idén megvásárolta első hat albuma mesterszalagjait, lezárva ezzel egy évek óta tartó zenei ipari vitát.
Bulvár-celeb
- A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik
- Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
- Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt
- Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak
- Stroke-ot kapott a Mötley Crüe énekese