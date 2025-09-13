Hatalmas méretű, rejtélyes halakat sodortak partra a hullámok

Két hatalmas, rejtélyes halat sodort partra a víz Bodega Bay-nél a hétvégén – írja a New York Post nyomán az Origo.

Egy hatalmas Mola tecta példány és búvárok körülötte

Fotó: Kitjapat Film / Forrás: Shuttestock

A helyi természetvédelmi csoport elmondta, hogy a szemtanúk először azt hitték, kisebb méretű cápákat sodort partra a víz, ám amikor a szakértők megvizsgálták a rejtélyes példányokat, hamar kiderült, hogy ritka Mola tecták vedődtek partra.

A Mola tecta egy sugarasúszójú holdhal, amely akár 3 méter hosszúra is megnőhet, a súlya pedig akár a 2 tonnát is elérheti.

A Mola tecta egy nemrég felfedezett faj, amelynek példányaira Új-Zélandon találtak rá először.

A Kaliforniában partra vetődött példányok képeit az Origo cikkében találja meg.