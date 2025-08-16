augusztus 16., szombat

A nők szerint ez a hobbi tesz egy férfit ellenállhatatlanná

Egy friss kutatás arra kereste a választ, hogy a hölgyek szerint melyik a legvonzóbb, legszexibb hobbija a férfiaknak. Az eredmény meglepő. Vagy mégsem?

MW
A nők szerint ez a hobbi tesz egy férfit ellenállhatatlanná

A nők szerint vannak olyan hobbik, amelyek ellenálhatatlanul vonzóvá teszik a férfiakat (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Nőket kérdeztem arról, hogy szerintük mi a legszexibb hobbi a férfiaknál. A listában összesen 74 elfoglaltságra lehetett szavazni az alapján, hogy mi „vonzó” és mi „nem vonzó” a kutatásban résztvevők számára.

Cheerful,Couple,Having,Fun,And,Singing,While,Cooking,In,The
A legszexibb férfi hobbik listáján a főzés is dobogós
Forrás:  Shutterstock

A dobogó második fokán az idegen nyelvek tanulása, elsajátítása végzett, ami kulturális nyitottságot, elfogadást és szintén intellektualitást sugall. Rögtön ezután következett a hangszeren való játék, ami arra enged következtetni, hogy az illető kreatív művészlélek, szabad szellem és kitartó. 

A negyedik helyen a főzés végzett, amely együtt jár a gondoskodással, figyelmességgel és a romantikával is.

 A lista másik végén a passzív, „menekülő” hobbik − amelyek már függőségnek is nevezhetők − álltak, mint 

  • a bulizás,
  •  alkoholfogyasztás, 
  • cosplay, 
  • videójátékok, 
  • kriptovaluták követése. 

Ezek többnyire olyan időtöltések, amik nem hasznosak, nem viszi előre az egyént semmilyen módon.

A legvonzóbb hobbira a nők 98,2 százaléka tette le a voksát.  Kíváncsi, hogy melyik szabadidős tevékenységgel lehet levenni a lábukról a nőket? Akkor KATTINTSON!

 

