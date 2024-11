A festői szépségű Anogia falu Kréta szigetén található és az ENSZ Turisztikai Világszervezete a világ 55 legjobb faluja közé választotta.

A bájos Anogia falut kifejezetten a „Kiváló úticél” címmel ismerték el a „vidéki turizmus” kategóriában.

Anogia a Psiloritis (Ida-hegy) lejtőin fekszik, 700 méteres magasságban. A falunak van egy központi tere, amelyet a nyári hónapokban zenei és színházi előadásokra használnak, emellett azonban számos villa, szűk utcácskák és rejtett kávézók is megtalálhatóak . A környék a hagyományos krétai zenéjéről is híres, amit a helyiek előszeretettel művelnek is. Sok helyi lakos hagyományos szövéssel is foglalkozik, beleértve a régió örökségét bemutató textileket is - számolt be a Mirror nyomán az Origo.

A falut környező természeti szépségek számos lehetőséget kínálnak, beleértve a túrázást, barlangászatot ugyanis csodálatos látványban lehet részünk a szigeten.

Az itt található egyik barlang, az Ideon-barlang az, ahol - a görög mitológia szerint - Zeusz istent Adrasteia és Ida nimfák nevelték fel.

Ezen kívül itt található a Skinakas Obszervatórium, ahol lehetőség nyílik a csillagok megtekintésére és az égi jelenségek megtekintésére. A Nida-fennsík egy másik népszerű turisztikai hely, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a régióra. A falu emellett tele van hangulatos tavernákkal és bárokkal is.

Anogia

Fotó: Andronos Haris / Forrás: Shutterstock

Idén 4. alkalommal osztották ki az ENSZ Turisztikai Világszervezete által megítélt legjobb falvak díjat, amelyet idén 55 falu nyert el az ENSZ több mint 60 turisztikai tagállamának több mint 260 pályázatából.

A falvaknak meg kellett felelniük egy olyan kritériumnak, amely magában foglalja a fenntartható fejlődést, a helyi közösségek összefonódását a turizmussal illetve a környezetvédelem előmozdítását.

„A turizmus a befogadás létfontosságú eszköze, amely képessé teszi a vidéki közösségeket gazdag kulturális örökségük védelmére és értékelésére, miközben elősegíti a fenntartható fejlődést” – mondta Zurab Pololikashvili, az ENSZ turisztikai főtitkára.

A legjobb turisztikai falvak kezdeményezés nemcsak e falvak figyelemre méltó eredményeit ismeri el, hanem rávilágít a turizmus átalakító erejére is. Egyedülálló eszközeik kihasználásával ezek a közösségek elősegíthetik a gazdasági növekedést, előmozdíthatják a helyi hagyományokat, és javíthatják lakóik életminőségét.

„Ünnepeljük azokat a falvakat, amelyek a turizmust mint út a közösség jólétéhez vezették, bemutatva, hogy a fenntartható működés mindenki számára szebb jövőt hozhat.”

A Best Tourism Villages by UN Tourism kezdeményezés 2021-ben indult, hogy előmozdítsa a turizmus szerepét a vidéki területeken, megőrizve a természetet, a kulturális sokszínűséget, a helyi értékeket és a kulináris hagyományokat.