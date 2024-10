Liam Payne 14 éves volt, amikor 2008-ban először jelentkezett a brit X-Faktor tehetségkutatóba. Ott Frank Sinatra Fly Me To The Moon című dalával nyűgözte le a zsűrit, de akkor még nem sikerült bejutnia az élő show-ba. Két évvel később újra megpróbálkozott, akkor már Harry Stylesszal, Zayn Malikkal, Louis Tomlinsonnal és Niall Horannal kiegészülve, a One Direction eggyütesükkel harmadikok lettek. A One Direction világsikert ért el a 2010-es években, 2016-ban jelentették be, hogy szüneteltetik a közös karriert.

Liam Payne 2019 decemberében jelentette meg első szólóalbumát.

Az énekest, a Cheryl Cole énekesnőtől született kisfia is gyászolja, aki 7 éves.