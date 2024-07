Számos filmben szerepeltek

Diane Kruger német színésznő: idén a The Shrouds és a Longing című filmekben láthattuk, a Trójában Szép Helénát alakította, de játszott A nemzet aranya, a Becstelen brigantyk, a Sötétben vagy az Ismeretlen férfi című filmekben.

Norman Reedus a The Walking Deadben tizenkét évig alakította Daryl Dixont, majd a tavaly indult spin-offban, a The Walking Dead: Daryl Dixonban is a bőrébe bújt. Feltűnt a Motorosokban, de egyébként is imád motorozni, 2016-ban Ride with Norman Reedus címmel motoros útisorozata is indult.