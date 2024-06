Egy essexi gondozóotthonban elhunyt Jeannette Charles, aki a néhai II. Erzsébet királynő hasonmásaként vált ismert színésznővé. Halálának hírét lánya, Carol Christophi erősítette meg – írja a life.hu.

„Anya igazi karakter volt és egy erőteljes személyiség. Csodálatos élete volt. Mindig tisztelettel volt a királynő iránt és imádta a királyi családot”

– mesélte a gyászoló Carol.

Jeannette Charles filmekben és televíziós műsorokban alakította II. Erzsébet királynő karakterét a 1970-es évek óta. 1977-ben szerepelt a Saturday Night Live egyik epizódjában, 1985-ben II. Erzsébet királynőt alakította a National Lampoon's European Vacation című filmben. Néhány évvel később pedig újra a brit uralkodó bőrébe bújt az 1988-as The Naked Gun: From the Files of the Police Squad! című film néhány jelenetében.

A színésznő 2014-ben vonult vissza, utoljára pedig 2022-ben adott interjút a Guardiannek, akkor így emlékezett vissza:

Egyszer, amikor Greenwich-be látogattam, körülbelül 11 vagy 12 évesen, egy fotós megkérdezte, hogy használhat-e engem néhány felvételhez, mondván, úgy nézek ki, mint Erzsébet hercegnő. Később tömegeket vonzottam, különösen külföldön, és néha menekülnöm kellett

– elevenítette fel a történeteket Jeannette Charles, aki bevallotta, hogy karrierje elején inkább hátrány volt az, hogy ennyire hasonlított II. Erzsébet királynőre. Később azonban úgy döntött, kihasználja a hasonlóság adta lehetőségeket.

A színésznő nem csak életében hasonlított az uralkodónőre, hanem ugyanabban az életkorban is távozott, mint II. Erzsébet. Mindketten 96 esztendősen hunytak el.