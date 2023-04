Andrea Sunshine igazi pasifaló, a válása óta 700 szeretőt fogyasztott el. A jelenleg Londonban élő szexi nagyi saját bevallása szerint havi 150 tojással tartja formában magát, és természetesen a korhatáros tartalmakat sem veti meg – írja a Bors.

Az OnlyFans-oldala kedvéért öt pasival is kapcsolatban áll: a legfiatalabb 23 éves, de a legidősebb is csak 38, azaz még ő is jó 15 évvel Andrea alatt van.

Nem meglepő tehát, hogy Andrea előszeretettel beszél nemcsak az intim technikákról, de a számokról is.

A Daily Starnak elárulta, hogy 18 évvel ezelőtti válása óta több mint 700 partnere volt, bár pontos nyilvántartást természetesen nem vezetett, az utóbbi időben azonban boldog és kiegyensúlyozott életet él – nyitott kapcsolatban.

A dögös nagymama korábban azt is kifejtette: nála a csóknál dől el minden. Úgy tapasztalta ugyanis, hogy aki rosszul csókol, az bizony az ágyban is pocsék.