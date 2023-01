A 27 esztendős Brianna Marie Dale-nek 1 millió követője van az Instagramon, ahová most is meglehetősen hangulatos ünnepi fotósorozatot sikerült feltöltenie. Az ünnepi öltözékét tekintve is az alkalomhoz, illetve a fához illőn választott:

Bri nem mellesleg egy kaliforniai hotdoglánc alkalmazottjaként dolgozik, napról-napra változó, de mindenesetre ehhez hasonlatos munkaruhában szolgál fel:

Vagyis a hölgy a virslikhez is elég jól ért - írja a Bors.