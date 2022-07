A francia-perzsa származású Mathilde Tantot nem a szemérmességéről híres. A modell-színésznő szereti magát anyaszült meztelenül is megmutatni a rajongóinak, akik szép számmal követik az Instagramon.

A fiatal lány több vasat is tart a tűzben, mert amellett, hogy modellkedik, saját fehérnemű- és fürdőruhamárkát hozott létre a testvérével, Pauline-nal, valamint az OnlyFans oldalán is megtalálható, ahol bevállalós fotókat és videókat is készít.

Úgy fest, hogy ezekből az üzletekből elég jól megél és nem kell szűkölködnie, testvérével és barátaikkal gyakran utazgatnak. Most épp Ibizán élvezik a napsütést - írja a Bors.