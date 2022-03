Alexis Ren az Instagram egyik legnépszerűbb influenszere. Több mint 15 millió rajongót gyűjtött szexi fotóival és videóival, valamint a testmozgással és az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsaival. Színésznőként is domborított már több filmben. A sokatmondóan popsikirálynőként is emlegetett 25 éves kaliforniai bombázó egyik friss képén kivételesen a felsőtestét dobta be: felül semmire vetkőzve nyúlt el a kanapén – szúrta ki a Ripost.



Borítókép: Alexis Ren 2021 novemberében