Posztumusz kiadták a Holt Költők Társasága elhunyt elnökének verseit

Skold az elhunyt poéták emlékének ápolását kitűzve több mint 600 amerikai költő sírját kereste fel életében.

Önmagát is beiktathatja a Holt Költők Társaságába Walter Skold néhai elnök, akinek verseskötetét gyermekei posztumusz adták ki az Egyesült Államokban.

Skold, aki az elhunyt poéták emlékének ápolását kitűzve több mint 600 amerikai költő sírját kereste fel életében, halálának első évfordulójára maga is verseskötettel bíró költővé vált. Amikor egykoron megalapította a Holt Költők Társaságát, egyetlen feltételt szabott, azt, hogy az általa meglátogatandó sírokban nyugvók legalább egy verseskötetet kiadtak életükben vagy posztumusz.

Simon és Charles Skold The Mirror is Not Cracked (A tükör nem törött el) címmel adta ki apjuk verseinek gyűjteményét halálának első évfordulójához, január 20.-hoz időzítve.

Úgy érezzük, tartozunk ezzel neki – mondta Simon Skold, aki 2014-ben hat hetet töltött apjával, amikor számos költősírt felkerestek az országban.

Walter Skold 2008-ban alapította meg a Holt Költők Társaságát a Maine államban lévő Freeportban Robin Williams azonos című filmjéből merítve indíttatást. Azt ígérte, hogy 500 elhunyt költő sírjához fog ellátogatni, hogy rájuk irányítsa a figyelmet, népszerűsítse őket.

Teherautójával már abban az évben 23 államban 150 sírt látogatott meg 90 nap alatt. 2018. január 20.-i halála előtt több mint 600 költő végső nyughelyét látogatta meg.

Ő volt az, aki azóta 13 koszorús költővel megalapította a holt költők emléknapját, amelyet minden évben október 7-én ünnepelnek.

Ezen a napon halt meg Edgar Allan Poe és született James Whitcomb Riley.

Skold életében egy-egy verssel ünnepelte meg a születésnapokat, neves évfordulókat, ám műveit soha nem adta ki. Fiai csak a halála után eszméltek rá arra, hogy apjuk mintegy 300 verset írt. A kézzel írt, vagy számítógépen őrzött versek elolvasásakor a világot apjuk szemén keresztül láthatták.

Féltem, hogy ez egy szentimentális gesztus lesz, de túlnőtt azon. Ez egy igen komoly könyv. Meglepődtem azon, mennyire jó – mondta Michele Madigan költő, író.

Borítókép: Robin Williams a Holt költők társasága című filmben.