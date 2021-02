Négyszázötven éve halt meg Benvenuto Cellini

Négyszázötven éve, 1571. február 13-án halt meg Benvenuto Cellini olasz szobrász, ötvös és író, a reneszánsz kalandos életű művésze, aki nevének fennmaradásáról túlzásoktól hemzsegő, de rendkívül olvasmányos önéletrajza révén gondoskodott.

1500. november 1-jén született Firenzében.

Apja muzsikusnak szánta, ő azonban inkább fémművességet tanult, már amíg tehette: 16 évesen verekedésbe keveredett és fél évre száműzték a városból.

Heves vérmérséklete, hiúsága, erőszakos, vad és kötekedő természete miatt ezután is gyakran keveredett bajba. Cellini élt Sienában, Bolognában és Pisában, vándorlása alatt jelentős előrehaladást tett a fuvolajáték és az aranyművesség terén. Idővel visszatért Firenzébe, de 1523-ban egy újabb incidense miatt már a halálos ítélet elől menekült Rómába.

Egy gyertyatartója elnyerte VII. Kelemen pápa tetszését, aki újabb megrendeléseket adott neki és a pápai zenekar tagjának is kinevezte.

Az Örök Várost 1527-ben a történelemben páratlan módon dúlták fel V. Károly császár hadai, a „Sacco di Roma” idején Cellini részt vett a védelemben, sőt saját állítása szerint a falakról ő lőtte le Bourbon Károlyt és az orániai herceget. A kirabolt városból ismét Firenzébe költözött, a Medicieknek és a mantovai Gonzagáknak is dolgozott. 1529-ben ismét bajba keveredett, mert Rómában vérbosszút állt testvére gyilkosán, jóllehet ő is elismerte, hogy az illető önvédelemből cselekedett. A büntetés elől Nápolyba menekült, s idővel a pápa feloldozta a bűn alól és bántatlanul visszatérhetett.

Az 1534-ben trónra lépett új pápa, III. Pál is kegyeibe fogadta, és elnézte neki azt is, hogy Cellini féltékenységből újabb kettős gyilkosságba keveredett. Az ünnepelt ötvös 1537-ben mégis börtönbe került, mert szorgosan gyűjtögetett ellenségei – vélhetőleg alaptalanul – sikkasztással vádolták meg. A börtönből megszökött, de ismét elfogták, saját állítása szerint a rabságban meg akarták mérgezni, és már kivégzésére készült. Pártfogói, főként D’Este ferrarai bíboros közbenjárására most is megmenekült, a főpapnak hálából pecsétnyomót készített. 1540-ben a francia udvar szolgálatába szegődött, Fontainebleau-ban készítette a Neptunt egy földistennővel ábrázoló híres arany sótartóját. Ez egyetlen fennmaradt és hiteles nemesfém műve, amelynek alkotójához hasonló hányatott sors jutott, 2003-ban ellopták a bécsi Kunsthistorisches Museumból, s csak két évvel később került elő.

A francia királynak 12 gyertyatartót készített, megmintázta a fontainebleau-i kastély bejárata fölé a vadászó Diánát ábrázoló bronz, félkör alakú domborművet.

Az erőszak és a féltékenység azonban itteni életét is megmérgezte, ezért 1545-ben hazatért Firenzébe. Cosimo Medici megbízásából alkotta legismertebb szobrát, a Gorgó levágott fejét magasra emelő bronz Perseust, a nagyherceg mellszobrát azonban már Velencében fejezte be, ahová az erkölcstelenség és szodómia vádja elől szökött. Végül ismét hazatért, az Akadémia tagja lett, s 1571. február 13-án bekövetkezett halála után nagy pompával temették el.

Hírnevét öregbítette a Benvenuto Cellini mester élete, amiképpen ő maga megírta Firenzében címmel 1562-ben befejezett Önéletrajza.

A hétköznapi nyelven írott, őszinte hangvételű könyv túlzásai és hetvenkedései dacára hiteles dokumentum, ezért Cellini egyéniségét jobban ismerjük, mint bármely kortársáét. Németre Goethe ültette át, a teljes szöveg magyarul 1957-ben látott napvilágot. Az emlékiratok sok szakmai leírást is tartalmaznak, a Perseus öntésével kapcsolatos gondjait például igen részletesen tárja elénk, s az ötvösségről és a szobrászatról is hagyott egy-egy értekezést maga után. Verseket is írt, szonettjeiben önéletrajzi elemeket és naiv vallásos hitet találunk.

Alkotásainak java nem maradt ránk – beolvasztották őket, mivel a tiszta nemesfémet gyorsabban pénzzé lehetett tenni, mint a műkincseket.

A reneszánsz ötvösről a francia Hector Berlioz operát, Alexandre Dumas regényt, Kurt Weill és Ira Gershwin musicalt írt.

Borítókép: Benvenuto Cellini mellszobra Firenzében