Megnyílt a világ legnagyobb könyvvására Frankfurtban

Megnyitották kedd este a 71. Frankfurti Könyvvásárt, a világ legnagyobb könyvszakmai találkozóját, az ünnepség szónokai az olvasás és az irodalom társadalmi jelentőségét emelték ki.

Az irodalom nemcsak esztétikai élményekkel szolgál, megnyit új világokat és megmutatja, hogy miként látják mások a világot.

Az olvasó ember így megtapasztalja és el tudja fogadni, hogy a világ nem fekete-fehér, hanem „többértelmű”, erre pedig nagy szükség van manapság – emelte ki köszöntőjében Heiko Mass német külügyminiszter.

A szociáldemokrata politikus arra biztatott, hogy mindenki próbálja meg elhagyni a „komfortzónáját” és ne csak a saját véleményét visszhangzó, megerősítő „buborékokban” mozogjon, hanem ütköztesse nézeteit másokéval. Mint mondta, a Frankfurti Könyvvásár kiváló hely egy ilyen kísérlethez.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a díszvendég Norvégia miniszterelnöke, Erna Solberg is, aki hangsúlyozta, hogy az olvasás elengedhetetlen egy igazságos társadalomhoz. Mindenkinek tudnia kell olvasni ahhoz, hogy megértse, milyen jogokkal rendelkezik – mondta. Szólt arról is, hogy meg kell becsülni mindazokat, akik a műveikkel akár sokat kockáztatva is kiállnak a méltányos, igazságos társadalom mellett. „A kritikus gondolkodás veszélyes, és még veszélyesebb, ha le is írják a kritikus gondolatokat” – fogalmazott a norvég kormányfő, aki hazájának trónörököse, Haakon herceg és felesége, Mette-Marit társaságában vett részt az ünnepségen.

Az öt napig tartó vásáron 104 országból nagyjából 7450 kiállító vesz részt, ami csaknem 150-nel több a tavalyinál. A vásár az első három szakmai nap után irodalmi fesztivállá alakul át. A szervezők a tavalyihoz hasonlóan nagyjából 300 ezer vendégre számítanak. Több ezer felolvasást, konferenciát, író-olvasó találkozót szerveztek nekik.

Norvégiából olyan sztárvendégek vesznek részt a vásáron, mint Jo Nesbo krimiíró és Jostein Gaarder, a Sofie világa című világhírű regény szerzője.

A további vendégek között pedig ott van Margaret Atwood, Ken Follet és Elif Shafak, a vásár programját ismertető nyitó sajtótájékoztató meglepetésvendége pedig a friss irodalmi Nobel-díjas Olga Tokarczuk volt.

A vásár előestéjén adták át a német nyelvterület egyik legrangosabb irodalmi elismerésének számító Német Könyvdíjat, amelyet idén Sasa Stanisic német-bosnyák szerzőnek ítéltek oda Herkunft (Származás) című önéletrajzi regényéért. A bosnyák-szerb határ közelében fekvő Visegradból származó szerző – aki 1992-ben 14 évesen került Németországba, mert családjával együtt menekülnie kellett a szülővárosát megszálló szerb félkatonai alakulatok elől – beszédében legfőképpen a másik új irodalmi Nobel-díjast, Peter Handkét bírálta.