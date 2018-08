Kiállítás nyílik az egyik legnagyobb mozimágus korai fotóiból

A Stanley Kubrick: Egy másik lencsén át című tárlat október végéig várja a látogatókat New Yorkban.

Stanley Kubrick amerikai filmrendező és producer korai fotográfiáiból nyílik kiállítás a héten New Yorkban.

A New York-i Városi Múzeum (Museum of the City of New York) csütörtökön nyíló Stanley Kubrick: Through a Different Lens (Stanley Kubrick: Egy másik lencsén át) című tárlata azokat a fényképeket vonultatja fel, amelyeket a fiatal művész a Look magazin számára készített. Kubrick 1946 októbere és 1950 augusztusa között volt a magazin New York-i fotósa.

A Lookot annak idején a Life magazin vetélytársának tekintették és elsődlegesen az Egyesült Államokat érintő ügyekkel foglalkozott egészen 1971-es megszűnéséig.

Az 1928-ban született Kubrick négy és fél évtized alatt rendezett művei mind meghatározóak a háború utáni amerikai filmtörténetben. Az 70 évesen elhunyt művész nevéhez fűződik egyebek között a Spartacus, a Lolita, a 2001: Űrodüsszeia, a Ragyogás és a Tágra zárt szemek.

A New York-i tárlat október 28-ig várja a látogatókat.