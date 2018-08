Inkák, egyiptomiak, és más meglepetések várják a bátrakat!

Hamarosan feltárulnak a titkok a síron túlról.

Biztos vagyok benne, hogy minden korosztálynak lebilincselően izgalmas kalandban lesz része, ha ellátogat a tárlatra. Ezek a múmiák sok mindent elárulnak arról a korról, amelyben éltek. Segítségükkel megfejthetjük, hogyan öltözködtek, mit ettek, milyen betegségek sújtották őseinket a világ minden tájáról. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét egy ilyen exkluzív kiállítással gazdagíthatjuk Budapest programkínálatát.

Annak különösen örülök, hogy ezúttal szinte egész Európát megelőzzük, és a magyar közönség az elsők között láthatja ezt a páratlan gyűjteményt – mondta el Bátyi Dániel, a JVS Group Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A JVS Group számos nagyszabású tárlat – például Titanic, a BODY Kiállítás – sikeres megrendezése után lehetőséget kapott A Világ Múmiái bemutatására is, amelynek európai premierje Prágában volt. A kontinensen másodjára a magyar közönség láthatja a tárlatot, méghozzá exkluzív összeállításban – számol be a közelgő eseményről a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

A Világ Múmiái Kiállítást az Egyesült Államokban állították össze elismert tudósok, régészek, orvosok és antropológusok együttműködésével. Az USA-ban több mint 1,6 millióan látták a tárlatot. Az ugyanahhoz a tematikához köthető múmiákat egy teremben tekintheti meg a közönség, így a látogató időgépben érezheti magát, miközben betekintést kap az ókori Egyiptom világába, az inkák középkori civilizációjába, a dél-amerikai természeti törzseik életébe, vagy a középkori Németország életébe. A testek egy részét szakrális célokkal, szigorúan titkos rituálé keretében mumifikálták, míg mások a kripták, vagy lápok mélyén, természeti hatásra konzerválódtak.

Az egyik legérdekesebb lelet a kiállított múmiák közt Baron von Holz, a harmincéves háború alatt elhunyt nemesember teste, továbbá láthatóak lesznek a világhírű váci múmiák is. A családot 1994-ben fedeztek fel egy rég elfelejtett földalatti kriptában. A tárlat részeként egyiptomi állatmúmiákat és Nes-Hor egyiptomi pap mumifikálódott testét is bemutatják olyan exkluzív tartalmak mellett, amelyeket egyelőre még titok övez. Az egyedülálló kiállítás 2018. augusztus 16-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt és év végéig várja a látogatókat.

Teázzon múmiával!

A „teázás múmiával” régi viktoriánus hagyomány. 1834 január 15-én Thomas Pettingrew kirakhatta a megtelt táblát, miután meghirdette az estjét, ahol egy igazi, kétezer éves múmiát „csomagoltak ki” kedélyes teázgatás közben. Londoniak tömege próbált meg bejutni az eseményre, ám ez csak a szerencsés kiválasztottaknak sikerült. A múmiázás a felső tízezer szórakozása volt: a múzeumoktól, magánszemélyektől vásárolt, kölcsönzött testeket általában szakértők, régészek, orvosok társaságában mutatták be.

Az úri közönség a korabeli újságok szerint„egyiptomániában” szenvedett, vagyis imádtak mindent, ami az ókori Egyiptomhoz kötődött. Pettingrew estéje nem lógott ki a sorból, pont olyan volt, mint az elit számára szervezett többi közösségi esemény. A múmiát egy régész mutatta be, előadásából kiderült az is a közönség számára, hogy a kétezer évvel ezelőtt élt ember mit evett, hogyan élhetett, milyen betegségben hunyt el, majd lassan, a közönség feszült figyelme közepette lehántották róla fáslit és mindenki szemtől szembe találkozhatott a holttesttel.

A viktoriánus Angliában a vendégek kisebb vagyonokat fizettek azt élményért, hogy láthassanak egy múmiát, de sokan még többet is hajlandóak voltak feláldozni az egészségük oltárán. Milliók hittek benne, hogy az örökkévalóság nemcsak a múmiákat, hanem az élő embereket is érintheti, így ledarálták a testeket és a belőlük készült port megitták, felszívták a hosszú élet reményében. A múmiás teázásoknak az 1900-as évek elején vetett véget a múzeumok szabályozása, többé nem engedték, hogy civilek is hozzáférhessenek a szigorúan védett és óvott testekhez.

