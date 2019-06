Improvizált szólókoncertet ad Oláh Kálmán a BMC-ben

Ritka zenei élmény. Amerikai jazzklubokban kipróbált és sikerre vitt programmal.

Oláh Kálmán Liszt-díjas zongorista ad improvizációkból álló szólókoncertet szombaton az Opus Jazz Clubban, Budapesten.

A Liszt-díjjal és Szabó Gábor Életműdíjjal, 2019 márciusában pedig kiemelkedő zeneszerzői munkásságáért Erkel-díjjal is elismert Oláh Kálmán a jazzvilág élvonalába tartozó művész, aki megkapta az amerikai Thelonious Monk Jazz Composers Competition zeneszerzői fődíját is – közölték a szervezők.

Always című amerikai CD-je Jack DeJohnette dobos és Ron McClure bőgős közreműködésével jelent meg, de hamarosan várható újabb amerikai albumának megjelenése is. Oláh Kálmán idén tavasszal a legrangosabb amerikai jazzklubokban, egyebek között a New York-i Smallsban adott koncertet.

Az Oláh Kálmán Quartet címmel meghirdetett koncerten Tim Ries, John Hebert és Johnathan Blake voltak a magyar zongorista partnerei.

Az előadást néhány nappal később az Oláh Kálmán – Drew Gress duó Mezzrow-klubbeli fellépése követte, nemrég pedig németországi turnén vett részt az Oláh Kálmán Quartet.