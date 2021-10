Eladta zenei katalógusának jogait a rock királynője

Nem hozták nyilvánosságra az összeget, amely a Tina Turner lemezfelvételeinek és zenei kiadványainak eladásáról szóló megállapodásban szerepelt.

Ezt ne hagyja ki! Politikai elemző: Karácsony Gergely megbukott

Tina Turner is csatlakozott azokhoz a sztárokhoz, akik az utóbbi időben eladták zenei katalógusuk jogait. A rock királynőjeként emlegetett énekesnő a BMG vállalatával kötött szerződést. A 81 éves énekesnő már át is adta lemezfelvételeinek és zenei kiadványainak szerzői részesedését, valamint nevét és arculatát.

Az énekesnő katalógusában olyan slágerek szerepelnek, mint a Private Dancer, a What’s Love Got To Do With It, a The Best és a Bond-filmhez készült Golden Eye. Emellett szóló albumait, köztük tíz stúdióalbumának, két koncertalbumának, két filmzenéjének és öt válogatáslemezének jogait is eladta. Ezekből összesen több mint 100 millió lemez kelt el világszerte.

Tina Turner lemezkiadója azonban továbbra is a Warner Music maradt.

Mint minden művész, az életművem, a zenei munkám és az örökségem védelmét személyesen kezelem. Biztos vagyok benne, hogy a BMG és a Warner Music segítségével a munkámat profi és megbízható kezekben tudhatom – nyilatkozta az énekesnő.

Hartwig Masuch, a BMG vezérigazgatója kiemelte, Tina Turner zenei pályája világszerte emberek százmillióit inspirálta, illetve továbbra is új közönséget vonz.

Egyszerűen ő a legjobb – fogalmazott a vezérigazgató.

Tina Turnert kétszer is beiktatták a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába. 1991-ben volt férjével, Ike Turnerrel együtt, idén pedig szólóénekesként kapott helyet a legnagyobbak között. 2009-ben viszont a rock királynője visszavonult egy világ körüli turné végén. Egy róla készült dokumentumfilmmel mondott búcsút rajongóinak.

Decemberben Bob Dylan adta el katalógusát a Universal Music Groupnak 300 millió dollárért, vagyis 93 milliárd forintért. Neil Young pedig katalógusának felét adta el 150 millió dollárért, vagyis 47 milliárd forintért a Hipgnosis Songsnak. Stevie Nicks 100 millió dollárt, vagyis 31 milliárd forintot érő szerződést kötött zenei munkáihoz fűződő jogainak eladásáról.