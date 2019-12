Együtt állítják ki Raffaello korai Madonnáit Berlinben

A hat festmény különböző változatokban ábrázolja a Szűzanya a kisdeddel-motívumot.

Együtt állítja ki a birtokában lévő öt korai Madonnát Raffaellótól a festő halálának közelgő 500. évfordulója alkalmából a Gemäldegalerie berlini múzeum, amelynek sikerült kölcsönvennie a tárlat idejére a londoni National Galleryben lévő Szegfűs Madonnát is.

A híres Szegfűs Madonna első ízben hagyja el a brit szigeteket azóta, hogy a londoni képtár megvásárolta azt.

A pénteken nyíló évfordulós kiállítás az első, amelyen együtt látható a Gemäldegalerie birtokában lévő öt, Raffaellótól származó Madonna-kép, ráadásul kiegészítve a Londonból kikölcsönzött festménnyel. A hat festmény egyesítésére még sohasem volt példa.

A kiállított hat festmény különböző változatokban ábrázolja a Szűzanya a kisdeddel-motívumot. A tárlat középpontjában egy tondó (köralakú festmény) áll, a vélhetően 1505-ben készült Terranuova Madonna, amelyen a gyermek Szent János és egy ismeretlen, dicsfénnyel övezett gyermek társaságában látható Mária és a kis Jézus.

Az április 26-ig nyitva tartó kiállítás pontos képet ad arról, milyen volt Raffaello, mielőtt a Vatikán sztárfestője lett – mondta a szerdai sajtóbejáráson Michael Eissenhauer, a berlini állami múzeumok főigazgatója. Alexandra Enzensberger kurátor szerint a kiállítás egyben képet ad arról is, milyennek látták annak idején Berlinben az itáliai művészt.

Raffaello Madonnáit 1821 és 1854 között szerezte be a Gemäldegalerie, a múzeum alapításának idején, amikor a fiatal Raffaello különösképpen népszerű volt Berlinben. Felmerült a Szegfűs Madonna megvásárlásának terve is, amelyet azonban elvetettek, mert a kép túl drága lett volna. A Terranuova Madonnáért is 37 500 tallért fizettek, ami messze a legnagyobb kiadás volt abban a korszakban.

A Gemäldegalerie Madonna-tárlata csak az első a Raffaello-jubileum alkalmából tervezett berlini kiállítássorozatnak. Januártól Johannes Riepenhausen (1787-1860) rézkarcain keresztül idézik fel a reneszánsz művész életének egy ciklusát, februártól pedig a Kupferstichkabinett, a nyomtatványok és rajzok múzeuma gyűjteményének remekműveiből rendeznek kiállítást.

A londoni National Gallery 2020 őszére tervezi a maga évfordulós Raffaello-kiállítását.

Raffaello Sanzio (1483-1520) az itáliai reneszánsz egyik legjelentősebb alkotója volt Michelangelóval és Leonardo da Vincivel együtt.