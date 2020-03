Az európai filmvásárt elhalasztják, a fesztiválok új utakat keresnek

Az európai, közel-keleti és afrikai moziüzemeltetők legnagyobb vásárát júniusról augusztus elejére helyezték át a szervezők.

Júniusról augusztusra halasztják a barcelonai CineEurope mozis vásárt. A nagy filmfesztiválok közben online platformokon kárpótolják a közönséget.

Az évente megrendezett CineEurope, az európai, közel-keleti és afrikai moziüzemeltetők legnagyobb vására eredetileg június 22. és 25. között zajlott volna Barcelonában, az eseményt szervező Film Expo Group a világjárvány miatt döntött a halasztásról. A keddi bejelentés szerint augusztus 3. és 6. között tartják az idei mozis expót – számolt be róla a Variety.com.

A közleményben hangsúlyozták, fontosnak tartják a vásár megrendezését: „Nemcsak az ágazat morálja miatt – hiszen a következő több mint 12 hónapban nem lesz hasonló nagy vásár -, de azért is, hogy nyilvánvalóvá tegyük, ismét megnyílik az út az üzlet előtt”.

A szervezők hozzáfűzték, hogy természetesen az egészségügyi szempontokat szem előtt tartva folyamatosan vizsgálják az aktuális helyzetet, mivel egyelőre nem lehet tudni, hogy mire lehet számítani júniusban vagy augusztusban.

A Warner Bros. filmstúdió közben újabb bemutatóját, a 2017-ben nagy sikerrel vetített Wonder Woman című képregényfilmje folytatását, a Wonder Woman 1984 című új filmjét is elhalasztotta. A produkció június 4-e helyett augusztus 14-től látható majd a mozikban az új időzítés szerint.

A stúdió az In the Heights című Lin-Manuel Miranda-musical filmadaptációjának június 26-án kezdődő forgalmazását is meghatározatlan időre elhalasztotta, és a Scooby-Doo történetek nyomán forgatott Scooby című egész estés animációs filmet sem mutatják be május 15-én. A Maligant című thrillert ugyan augusztus 14-től játszották volna, de most a Wonder Woman 2. került a helyére, új forgalmazási dátuma pedig még nincs.

A világszerte egyre jobban terjedő koronavírus-járvány miatt sok sztár is lemondta vagy elhalasztotta fellépéseit, megjelenéseit. Lady Gaga kedden a közösségi médián tájékoztatta rajongóit, hogy Chromatica című albumát, amely április 10-én jelent volna meg, később adják ki, de az új dátumot még nem tűzték ki. Az énekesnő a posztban elárulta, korábban azt tervezte, hogy titokban ellátogat a Coachella Fesztiválra, de közben azt is áprilisról októberre halasztották.

Az énekesnő optimistán hozzátette: a Las Vegas-i MGM Park Színházban tervezett áprilisi és május elejei előadásait ugyan lefújták, de reméli, hogy a május végére meghirdetett koncerteken már fel tud lépni.

A nagy filmfesztiválok közben szintén új lehetőségeket keresnek közönségük számára, az elmaradt személyes élmények helyett. A TCM Classic Film Festival, amely számos filmrajongót vonz Hollywoodba évente, idén a járvány áldozata lett. A Turer Classic Movies a közönség kedvéért április 16. és 20. között házimozis kiadással kárpótolja a nézőket. A műsorban olyan klasszikusok szerepelnek, mint az Ének az esőben, a Casablanca vagy a Hitchcock-klasszikus Észak-északnyugat, továbbá számos interjút is levetítenek a korábbi fesztiválokról, mások mellett olyan legendás sztárokkal, mint Peter O’Toole és Faye Dunaway.

Az austini South by Southwest filmfesztivál (SXSW), amit ugyancsak törölni kellett, kedden online hirdette ki versenyének győzteseit. A zsűri nagydíját a 22 éves Cooper Raiff mikroköltségvetésből készült vígjátéka, a Shithouse kapta, amely egy egyetemista gólya megpróbáltatásairól szól. A dokumentumfilmes mezőnyből pedig Katrine Philp munkáját, az An Elephant in the Roomot díjazták.