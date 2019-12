Négy jelölt közösen nyerte el a Turner-díjat

Az idei szűkített lista négy jelöltje, a jordániai Lawrence Abu Hamdan, a londoni Helen Cammock és Tai Shani, valamint a kolumbiai Oscar Murillo kapták az elismerést, miután arra kérték a zsűrit, hogy kezeljék őket művészeti csoportként.

Így a négy művész megosztja egymás közt a legnagyobb presztízsű brit kortárs művészeti díjjal járó 40 ezer fontot (15,6 millió forint).

„Arra a közös döntésre jutottunk, hogy mi mind nyertesek vagyunk. A problémák, amelyekkel foglalkozunk, egymástól elválaszthatatlanok”

– fejtette ki Cammock a négyes nevében kiadott közleményben.

„A zsűri úgy érezte, a közös vállalást el kell ismerni”

– mondta Edward Enninful, a brit Vogue főszerkesztője, aki bejelentette a nyerteseket a televízióban is közvetített ceremónia keretében a Turner Contemporary kortárs művészeti galériában kedden.

Cammock elmondta,

a művészek együttesen lépnek fel olyan problémákkal szemben, mint az egyre növekvő rasszizmus vagy a társadalmi megosztottság.

A nyertesek munkái januárig láthatók a dél-angliai Margate-ben működő Turner galériában.

A bejrúti Lawrence Abu Hamdan filmekkel, installációkkal szerzett ismertséget, elsősorban a hangok iránt érdeklődik, csakúgy, mint Helen Hammock, aki filmeket készít és olyan performanszokat mutat be, melyeken az élőbeszéd áll a középpontban, de művészetének kiemelt részét képezi az írott szó is. Ezzel hangsúlyozottan foglalkozik a szintén Londonban alkotó Tai Shani performansz-, film-, szobrász- és kísérletiszöveg-művész is.

A rövid lista legszélesebb körben ismert művésze a kolumbiai-brit származású Oscar Murillo, aki többek között festő, szobrász, installációkat készít és performanszokat mutat be.

Cammock kiemelte:

a négy művész korábban nem ismerte egymást,

de már a rövidített listára kerülés utáni első találkozójukon megállapodtak arról, hogy kollektívába állnak össze „a művészetbeli és társadalombeli egységesség, sokféleség és szolidaritás nevében”.