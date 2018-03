Március végén bezár az esztergomi Duna Múzeum állandó kiállítása

A jelenlegi állandó kiállítást 17 éve rendezték be, az ország egyik első interaktív tárlata volt az esztergomi, amit több hazai és nemzetközi díjjal ismertek el.

A múzeum már egy éve megkezdte az új állandó kiállítás tervezését, amely várhatóan 2019 tavaszán nyílik meg.

A magyar vízépítés, vízszabályozás és árvízvédelem bemutatása mellett megismerkedhetünk majd az öntözés jelentőségével és több vízhez kötődő mesterséggel, például a szódavíz készítésével. Az új kiállítás megjeleníti a klímaváltozás hatásait, az ezekre adott válaszokat, a vízkárok elleni védekezés lehetőségeit.

A múzeum zárva tartása nem lesz teljes körű, továbbra is fogad látogatókat a látványraktár, ahol az intézmény gyűjteményeinek legérdekesebb darabjait mutatják be, valamint igény szerint múzeumpedagógiai foglakozásokat is tartanak.

A Duna Múzeum a magyar vízügy történetével, a hazai vízgazdálkodással kapcsolatos muzeális értékű tárgyakat, dokumentumokat gyűjti. Évente átlagosan 20 ezer látogató számára kínálja a vízzel való találkozás, a vízről való játékos ismeretszerzés lehetőségét.

Saját gyűjteményének gondozása mellett szakmai segítséget nyújt a területi vízügyi igazgatóságok által fenntartott vízügyi emlékhelyek, műszaki műemlékek és gyűjtemények nyilvántartásához, kezeléséhez, szakszerű működtetéséhez.

Az Esztergom belvárosában, az egykori főkáptalan épületében található, országos gyűjtőkörű szakmúzeum fenntartója 2014. január 1. óta az Országos Vízügyi Főigazgatóság.