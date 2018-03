Tatabányán most összefonódik a keresztény és a zsidó kultúra

Az egész világ egy nagyon keskeny híd… – a régi zsidó éneknek a találó sora lett annak a kiállításnak a címe, amely a Tatabányai Múzeumban látható április 30-ig. Toronyi Zsuzsannával, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatójával egy sorsközösség életének ma is eleven hagyományairól, értékes gyűjteményeiről beszélgettünk.

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár a múlt század elején jött létre és ma már több mint tízezer tárgyi emlék látható itt. A tatabányai válogatás átfogó keresztmetszetét adja a zsidó kultúra és vallásgyakorlás emlékeinek, a különböző szertartások során használatos edényeinek, serlegeknek. Eleven hagyományról beszélhetünk, olyan tradícióról, amely ma is része a zsidó sorsközösségek, gyülekezetek napi életének, a zsinagógák, mint a szellemi központok tevékenységének, a zsidó ünnepeknek, amelyek megülése saját ritmus szerint szerveződik.

– Mi teszi különlegessé a tatabányai kiállítást?

– A tárlat három téma köré szerveződött: a Szimbólumok és párhuzamos magyarázatok a zsidó és a keresztény, a katolikus és református vallásgyakorlat és kultúra eszközeit mutatja be. A Könyv népe a szent könyveket és a hozzájuk kötődő hagyományokat hozta közel, válogatva a Zsidó Múzeum több mint tízezer tárgyából és az európai szinten is legteljesebb levéltári örökségből. Kerültek ide tárgyak az észak-komáromi gyülekezet gazdag gyűjteményéből is. Külön részben állították ki a sajátos liturgikus térrel, az otthonnal, valamint az esküvővel kapcsolatos emlékeket. A hagyományok a vallás területén ragadhatók meg leginkább, még akkor is, ha szekularizált világunkban a vallás kevésbé áll az előtérben, éppúgy, mint más közösségekben.

– Mennyire hat egymásra a zsidó és a keresztény kultúra?

– Évszázados együttélésről, egymás mellett élésről beszélhetünk, teljesen természetes, hogy a kulturális hatások jellemzik a mindennapi életet. Tatabányán a Turul-emlékmű alatt állunk: az alkotó, Donáth Gyula szobrász a pesti zsidó temetőben van eltemetve, de tájegységenként is feltérképezhetők a helyi sajátosságok, hatások. Sok eltérés figyelhető meg például a dunántúli, vagy a kelet-magyarországi, az egyházi szertartásokon használatos edények, serlegek, rituális tárgyak megmunkálásában, hiszen átvették a helyi sajátosságokat. Ugyanakkor az arany és ezüst ötvösmunkák keresztény alkotók, magyar művészek, mesterek keze munkáját dicsérik. Ezek a hatások, az ikonográfiai jellemzők máig szembeötlőek!

– Mennyire ismerik a budapesti zsidó múzeumot?

– A budapesti Zsidó Múzeum és Levéltár 1909. december 31-én alakult meg a korabeli magángyűjtemények alapjain, 1910-től kezdődött a gyűjtemény kialakítása, a múzeum valójában 1916-ban nyílt meg a nagyközönség előtt. A múzeumi tárgyak, rituális eszközök, hebra könyvek mellett jelentős képzőművészeti képcsarnok is létrejött 1930-tól. De büszkék lehetünk a levéltárra is, ugyanis Európában, a többi zsidó közösséghez képest itt maradt fenn az irat- és dokumentumgyűjtemény a legteljesebb egységben, az óbudai és pesti zsidó hitközség örökségéből. Gyűjteményünk online is kutatható, elérhető, amivel szintén az elsők között van a budapesti intézmény. Évente egyébként mintegy négyszázezer látogató keresi fel a múzeumot.