Zámbó Kornél oroszlányi látogatásáról egy vendég festménnyel térhetett haza

Zámbó Kornél festőművész az a hosszú évek során országos ismertségre is szert tett, és munkásságát rangos állami kitüntetéssel is elismerték már.

Zámbó Kornél festőművész volt a művelődési központ „Műélmény kávézójának” legutóbbi vendége, aki pályafutása során nemcsak városi valamint megyei, hanem országos ismertségre is szert tett. Mindez jól tetten érhető volt pénteken, hiszen nagyon sokak számára jelentett remek hívószót neve valamint az a művészeti érték, amelyet képvisel.

Takács Tímea, az intézmény igazgatója beszélgetett vele pályafutásának kezdeti éveiről, alkotásairól és nem utolsósorban életútjáról is. A válaszok közül kitetszett, hogy Kornél fiatal kora óta tudatosan olyan értékes és intelligens emberekkel vette körbe magát, akiktől tanulhatott. Miként fogalmaz, „nem csak a testnek kell a paprikás krumpli, a szellemi táplálék legalább olyan fontos.”

A nagyérdemű hallhatta azt is, hogy Kornél elképzelése a festészetről mit sem változott az évek alatt. – A mai napig úgy veszem kézbe az ecsetet, mintha az első képemet festeném. És nem úgy, mintha az ezrediket… – mondta a festőművész, aki egy éppen készülő triptichonját is bemutatta a közönségnek. A három hatalmas táblából álló alkotás születésének körülményeit hallgatva, kalandos utazáson vehettek részt a jelenlévők, akik előtt a művész arról is fellebbentette a fátylat, hogy tulajdonképpen milyen mérhetetlen munka van egy-egy kész kiállítás mögött.

A meghívásnak egy kedves megható pillanat volt, amikor a művészt felköszöntötték az intézményi munkatársak születésnapja alkalmából. Azonban Kornél sem érkezett üres kézzel. Mindenki tombolával a kezében foglalhatott helyet az előadáson, aminek végén kisorsolták a Szomorú tehén című műremeket, amit Laposa Péterék nyertek meg.