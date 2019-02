Világhírű bandával zúzott a 12 éves tatabányai gitárhős (videó, fotók)

Bartal Dani számára örökre emlékezetes marad a 12. születésnapja. A tatabányai tehetséges ifjú rockzenész a hétvégén ugyanis Budapesten, az Akváriumban a világhírű kaliforniai Ignite zenekarral lépett színpadra.

És mindezt egy véletlen találkozásnak köszönheti. Dani az elmúlt években gyakran állt színpadra sztárokkal. Budapesten, az Akváriumban és Tatabányán, a Roxxyban is többször zenélt a Fish! zenekarral.

Ezúttal a Fish! és az Ignite közös dupla koncertjére látogattak el az Akváriumba. Dani édesapjával várakozott a koncert utána a ruhatár előtt, amikor eszükbe jutott, hogy ha a Fish!-sel már többször állt színpadon a fiatal tatabányai tehetség, akkor miért ne próbálna meg az Ignite tagjaival is koncertezni. Dani bátran odament hát az együttes magyar származású énekeséhez, Téglás Zolihoz, és felajánlotta „segítségét”, azaz elmondta, hogy örömmel állna egy színpadon a zenekarral, s játszaná el a Veterán című dalukat velük együtt.

Ignite

Az Ignite egy melodikus hardcore zenekar a kaliforniai Orange County-ból. 1993-ban alakultak, s több mint 40 országba látogattak már el. Az együttes énekese a magyar származású Téglás Zoli, aki foglalkozik olyan témákkal is, mint a környezetvédelem és a vegetarianizmus – amik az A Place Called Home albumon is megjelennek – , emellett pedig a kelet európai politikai viszonyok lenyomata is egy másik visszatérő téma szövegeiben. Gyökerei előtt tisztelegve, az A Place Called Home és az Our Darkest Days végére is felkerült egy rejtett dal, amiben Zoli egy magyar népdalt (A csitári hegyek alatt) énekel magyarul, a címadó nóta zenéjére.

Az Ignite frontemberének szimpatikus volt a bátor kérdés és másnapra el is hívta Danit a beállásra. A fiatal tehetség magabiztosan mozgott a színfalak mögött, angolul beszélgetett a világhírű zenekar tagjaival, és a beállás, az összehangolódás is remekül ment – mesélte édesapja, Bartal Vilmos a koncert után.

Dani ezen a hétvégén töltötte be a 12. életévét, s örökre emlékezetes marad számára ez a koncert. A fiatal tatabányai tehetség a legutóbbi Fish! koncerten már kiosztotta élete első autogramját is. Dani a népszerű rock együttessel több dalt is előadott egy-egy fellépésen.

A 12 éves gitáros sokat gyakorol, és fellépések előtt mindig átbeszéli a zenekar tagjaival a dalokat. Egészséges izgalom van benne a színpadra lépésig, de ez csak a dalok gitárszólójáig tart. Az ifjú tatabányai tehetség magabiztosan csépeli már a húrokat, és nem zavarják meg a vibráló reflektorok sem.

– Óriási élmény olyanokkal egy színpadon állni, akiket rádiókban, CD-ken hallgatok – mondja Dani, aki gőzerővel készül a következő megmérettetésre.