Ütős lett a tatabányai tagokkal zúzó banda új dala, már ismeri az egész ország (Videó)

Országos csatornán keresztül is debütált a tatabányai tagokkal is rendelkező fiúbanda, a The Whatevers új klipje, a Deepest Eyes.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére Az M2 Petőfi TV Akusztik élő műsorában a 25. Peron Music Tehetségkutató harmadik helyezettjei közül Mákos Maxim énekes és Kucsera Róbert basszusgitáros adott interjút. A fiatal korosztálynak szóló adásban hallható beszélgetésből kiderült: a zenekari forgatások helyszínét Gyula és Budapest adta, a kisfilmben zajló történet főszereplője pedig Gombos Ágnes modell volt. A dal lényege az álmokba való menekülés a valóság elől, ami a fiúk szerint lehet pozitív és negatív értelmezésű is. Kiderült: a dal értelmezését teljesen a hallgatóközönségre bízzák. A frontember portálunknak elmondta: sok szerzeményükhöz hasonlóan legújabb daluk is a zenei alap elkészítésével kezdődött, ezt követően az énekes szokás szerint kitalált rá egy angol nyelvű szöveget. Elmondták: sokan dicsérik műveiket azzal, hogy szinte nemzetközi keretek között is megállnák a helyüket. Róbert szerint a dalnak jó hangulata van, így az elkövetkezendő koncerteken is szívesen adják elő. A nemsokára megjelenő albumban a Feed The Mogul gitárosa, Áldott András nyújtott szakmai segítséget a keverésben a fiúknak, és így egy színes, kompozíciójellegű összeállítás született. Habár élőben eddig nem tudták még bemutatni az új lemezre készített dalokat, viszont lapunknak elmondták: a legkülönfélébb stílusú, így szomorú és vidám dalok is hallhatóak rajta, azonban a nyers grunge alapjaihoz így is hűek maradtak.