Történeteket mesélnek a fiatal grafikus képei az esztergomi Duna Múzeumban

Kettős ünnepnek számított a közelmúltban a Duna Múzeumban Iván Zsuzsanna grafikus Valamit láttam című kiállítása, mely nemcsak az idei első, de a járvány utáni első kortárs képzőművészeti tárlatmegnyitó is volt egyben a Kölcsey utcai intézményben. A felhőtlenség, a jókedv, a felszabadultság a fentiek alapján is tapintható volt a múzeum udvarán tartott megnyitón, de az is bizonyára nagyot dobott a dolgon, hogy az ifjú grafikus számos fiatal kortársa eljött a premierre, így a huszonéves generáció tagjai töltötték meg a patinás épület udvarát.

A városban egyre-másra nyílnak a különböző tárlatok, tanúbizonyságául annak, hogy a koronavírus-járvány lecsengésével egyre inkább magára talál a kulturális élet is. A minap megnyílt kiállítást az intézményben a szokásos helyen, az Európai Közép Galéria hármas tagolású termeiben rendezték be, kiváló és autentikus környezetet biztosítva ezzel a tárlaton felvonultatott alkotásoknak. A kifejezetten kellemes időjáráshoz és a megnyitó hangulatához jól illeszkedő dzsesszmuzsika mellett a legnagyobb élmény mégis csak a méltatás volt a kultúrakedvelők számára, amikor Iván Zsuzsanna mellé odaállt Maczák Orsolya, a gyermekkori jóbarát. A különleges hangulatot egyébként természetesen maguk a grafikák biztosították, az első benyomásra is könnyen befogadható, nem egy esetben a mesekönyvek, illetve a kortárs prózai és lírai kötetek illusztrálásaként is helytálló kompozíciók számos történetet meséltek el önmagukban és akár – mondhatjuk – összességében. Maczák Orsolya méltatásában többek között a kiállított rajzok mélyelemzését helyezte előtérbe a kiállítás megnyitóján. „Valamit láttam – foglalja össze ezt az igencsak diverz témájú és grafikai nyelvezetű kiállítást az alkotó. Nem tolmácsol, nem közvetít, nem értelmez. Valamit látott. Hatása alá került ennek a valaminek, és most elénk állította ezt a hatást. Meghív, hogy legyünk részesei annak a kivételes és megismételhetetlen valaminek, ami az alkotó emlékeiből, érzéseiből, benyomásaiból ezeken a képeken láthatóvá vált." Maczák Orsolya ezután néhány személyes vonatkozás után újra kitért az alkotó munkáira. „A művész illusztrációi a pontosan megértett gyermeklélektan és folklorisztika tapasztalatait hordozzák, tájképein pedig megmutatkozik az alkalmazott művészettől egészen távol álló kifejezőerő. A keleti gondolkodás világképét olyan esztétikai tapasztalatokban fogalmazza meg, melyek a divatos orientalizmus minden giccsétől mentesek. Megfogalmazásában a taoizmusból panteizmus lesz, melyben az alkotó az általa oly mélyen megélt, az utolsó szegletéig ismert és megértett esztergomi táj lírai lélekrajzát adja. Érzékenységével túlmutat a keleti metszeteken."

Iván Zsuzsanna kiállítása egészen augusztus 11-ig tekinthető meg Esztergomban, a Duna Múzeumban. Sokszínű orientáció

A július 3-ai megnyitón a művek elemzésén túl Iván Zsuzsanna grafikusművészről is sok minden kiderült. Mint a méltatóbeszédben elhangzott, az alkotóművész a legihletettebb, legönazonosabb tehetség volt már a középiskolában, melyre alapozva később „kifinomult ízléssel, érett önismerettel vegyes mániás alkotói attitűddel” megáldva készítette babaház makettjeit, írta novelláit, verseit, komponálta rajzait. Így teszi ezt most is, rendkívül tudatosan, aprólékos gonddal, művészi igényességgel.