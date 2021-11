Történelmet írt Tata a Makovecz oszlop-installációval

Első vidéki városként Tatán, a Kossuth téren tekinthető meg a Makovecz Imre oszlop-installáció.

A Kossuth téren csütörtökön felállították, illetve bemutatták azt a Makovecz oszlop installációt, amelyet az iskolateremtő építész halálának 10. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány készíttetett. Az installációt már Budapesten bemutatták. Az alapítvány missziója, hogy az építészi-tervezői és szellemi hagyaték megismerésében, megértésében segítsen. A tervek szerint még tizenöt vidéki városban lesz bemutató. A vándortúra első állomása Tata.

Az eseményen Michl József polgármester Makovecz Imre tatai kötödéseiről mesélt. Megemlítette például az autópálya mellett egykoron felépült Laczházy vendéglőt, itt például tatai asztalos is dolgozott, illetve a Bartók Béla Óvodát, amelynek tervezésében a mester is segédkezett, elképzeléseit papírra vetette. Makovecznek köszönhető, hogy az általa tervezett épületekbe a köveken, betonon és fagerendákon kívül élet is került.

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, dr. Tomka Gábor kiemelte, hogy Tata méltó hely arra, hogy „megnyissa” az oszlop-kiállítások sorát, hiszen a városnak egyébként rendkívül gazdag az épített öröksége is. Ennek is köszönhetően így most először a tataiak láthatják „testközelből” a magyar organikus építészet megteremtőjének néhány munkáját. Az iskolateremtő Makovecz Imréről elmondható, szinte küldetésének tekintette, hogy összekösse a Földet és az eget. Épületei szellemiséget, gondolatiságot közvetítenek. Úgy visznek vissza minket a természetbe, hogy azt elfogadjuk, ám nem uraljuk. Sőt, fenntarthatóan gazdagítsuk.

