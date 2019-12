Kovátsné Várady Eszter intézményvezető bevezetőjében elmondta, hogy Vonka Viktor nyolc évvel ezelőtt nemes gesztust vitt véghez. Nagyobbik fia születése után tizenöt perccel már be is íratta gyermekét a könyvtárba, így sokáig ő volt az intézmény legfiatalabb tagja.

A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy az utcazenész százhuszonöt különböző népet tud megörvendeztetni saját muzsikájával, de akkor sem esik kétségbe, ha ­rockot kérnek tőle. Ha valaki járt már az esztergomi bazilikánál, biztosan látta őt: a szakrális épület bal oldalán látható egy kedves figura, korhű, középkori jelmezben, általában furulyával a kezében – ő Viktor, aki immár tizenhat éve foglalkozik utcazenéléssel.

Eredeti végzettségei szerint könyvelő, statisztikus, közgazdász, művelődésszervező, felnőttképzési szakember, újságíró. Csak azt nem tanulta, amiből él, zeneiskolába ugyanis sosem járt. A muzsikus eredeti családneve Kertész, házasságkötésekor feleségével együtt felvették Willy Wonka, a Charlie és a csokigyár című film főhősének nevét.

Középiskolás korában barátjával, Lampel Viktorral meg­alapította a Lampel–Kertész triót és az Egy Húron Pendülünk nevű zenekart. Műsoraikat az Esztergom TV és a Rádió Esztergom számára készítették rendszeresen, „vállalhatatlanul idétlen” dalokat találtak ki, a közönség nagy derültségére példaképpen be is mutatta a Siránkozó blues című szerzeményét.

Bőröndnyi hangszere van

Viktor igazi hangszergyűjtő, egy egész bőröndnyi hangszerrel érkezett a könyvtárba is. A jelen lévő vendégeket megkérte, hogy válasszanak ki egy népet, és ő eljátssza a rájuk jellemző muzsikát. Sőt, azon az adott nyelven meg is köszöni az esetleges adományt. Sok dalt meghallgathatott így a jókedvű közönség, és a beszélgetés végén még filmdalokat is lehetett kérni. A rendezvény oldott hangulatú, vidám volt. Megtudtuk, hogy Viktor rendszeresen szerepel török tévécsatornákon is, de sok ország forgatócsoportja felvette már őt a bazilika árnyékában.