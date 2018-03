Titkairól is vallott a Kossuth-díjas művésznő

Titkairól is vallott Bozsik Yvette Kossuth-díjas, érdemes művész, koreográfus legutóbb a Kortárs Galériában, ahová éppen tatabányai fellépése előtt néhány nappal érkezett. Március 10-én az Agorában élvezhetjük a Galántai táncok és a Tavaszi áldozat című táncjátékát. Két zenemű, két koreográfia, kétféle, tánccal kifejezett dráma. Bozsik Yvette világa.

– Miért galántai táncokat és butoh táncot hoz Tatabányára?

– A Nemzeti Táncszínház szervezésében került Tatabányára is Kodály Zoltán örökérvényű darabja és az Igor Stravinsky kompozíciója nyomán feldolgozott Tavaszi áldozat című táncjáték. A darabot ősszel bemutattuk a Művészetek Palotájában is, nagy sikerrel. A táncjáték zenei alapjait, népzenei rétegeit is újraértelmeztük: a balettintézetben is tanultam néptáncot, Mihályi Gábor előadásait mindig csodálattal néztem végig, olyan ősi tudás, befelé fordulás fedezhető fel bennük, amelyek teljessé teszik a zenei és táncos élményt. Hasonlóan nagy hatással volt rám a japán eredetű butoh tánc, amelyet tanultam és igyekszem ötvözni a kortárs törekvésekkel. A táncban nincsenek határok!

– Népszerűek a kortárs táncok?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a kortárs zene, a kortárs táncdarabok vidékre is eljussanak, megismerjék ezt az egyetemes világot. Az első zenei és táncos élményeimet én is vidéken, Szolnokon szívtam magamba. Most Kaposváron, a színházban vagyok művészeti tanácsadó.

– Mozgalmas életpálya, Szolnoktól a kollégiumi éveken át Párizsig ível át.

– Szolnoki vagyok, családi kapcsolatok révén már kiskoromtól megismerkedtem a balett alapjaival. A kollégiumi élmények nem tartoznak a legkedvesebb emlékeim közé: a hajdani kolostor rácsos ablakai, a rideg légkör mindig is riasztott. De a tánc egész más világot nyitott ki előttem: már 16 évesen avantgárd produkciókkal jelentkeztünk, Árvai György képzőművésszel létrehoztuk a Természetes Vészek Kollektíváját, ahol szóló előadásokkal hívtuk fel magunkra a figyelmet. Ez fontos állomás volt az életemben. Aztán jött az Állami Balett Intézet, ahol kiváló hazai mesterek tanítottak, eljutottam külföldre, Párizsba is. A Budapesti Operettszínház táncművésze lettem, Imre Zoltán hívására számos koreográfiát készítettem a Szegedi Balett számára, majd 1993-ban leszerződtem a Katona József Színházhoz koreográfusként. Munkám másik része Kaposvárhoz köt.

– Rengeteg helyen szerepel társulatával. Hogyan fogalmazható meg az ars poeticája?

– A kortárs tánc a 21. század műfaja, sokféle hatás érvényesül benne, amihez mindenki hozzáteszi a maga elképzeléseit. A legnépszerűbb a legkönnyebb műfaj! A mai tánc is sokszínű, a fiataloknak is befogadható, érthető. Fontos, hogy megtanulják a saját stílusukat, kifejezésmódjukat. Koreográfustanárként is ezt tanítom: nem elég a divatot követni. Az elmúlik, de mi marad utána? A jó táncosnak legyen önálló gondolata az életről, a világról, legyen nyitott! Ezért szeretem a gyerekek nyitottságát, őszinte érdeklődését: ezt láttam a saját gyerekeimben is, a 14 és a 6 éves fiamban. Részben miattuk kezdtem el annak idején a gyerekszínházat.

Táncjátékok a színpadon Bozsik Yvette a Galántai táncok koreográfiában több szempontból is visszatért az ősi gyökerekhez. Most a japán butoh és a magyar néptánc hagyományait ötvözte a kortárs tánc elemeivel. Hangszerelésében szimfonikus művet alkotott, ehhez emelte fel a galántai dallamot. A táncosok lassú, gyakran a földet használó mozgása, jelenlétük nem-evilágisága, a koreográfia erőteljes erotikus felhangjai mind szöges ellentétben állnak azzal, amit a magyar néptáncokról gondolunk.

A Tavaszi áldozat egy teljesen más zenei világot varázsol a színpadra. Az 1913-as bemutató évfordulójára készült a Bozsik Yvette Társulat korábban bemutatott Tavaszi áldozatának felújított változata, megújult jelmezekkel, szcenikával és koreográfiával, a Nemzeti Táncszínház felkérésére. Az Igor Stravinsky orosz korszakából való zenék közül a Tavaszi áldozat ősi rítusokat idéz fel. A balett ősi mítoszt dolgoz fel: egy pogány szüzet áldoznak fel a tavasz istenének, hogy fölébressze a Földet. Ezt az alapot ötvözte a koreográfus saját stílusával és a mai kor érzésvilágával.

– Mi a helyzet az utánpótlással?

– Táncot nem tanítok, a koreográfiát, a táncművek felépítését, szerkesztését, a motívumok értelmezését igyekszem átadni a tanítványoknak a táncművészeti egyetemen. A zenés színházi műfajt tanítom Kaposváron is, musicalt, operettet. A fiatal koreográfus- nemzedék nagyon tehetséges, sok új ötlettel, kezdeményezéssel. Ezek az új és eredeti ötletek beépülnek a koreográfiákba is, sok olyan új elemet tartalmaznak, amelyek izgalmassá teszik az előadást.

– Mivel tölti idejét, amikor nem táncol?

– A kert a hobbim. Ha van időm, kertészkedem, nézem a kutyákat, macskákat és a két futókacsát, amelyek tánca, mozgása igazán szórakoztató! A fák, a virágok is táncolnak, csak észre kell venni, figyelni kell őket. A tánc mindenütt jelen van, kortól függetlenül!