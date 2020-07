Tatára az országos premier előtt érkezett meg a Pesti balhé

Több tatai kötődése van a legújabb magyar vígjátéknak, amely az első hazai mozipremier a pandémia után.

Az országos premier előtt egy nappal, július 29-én 18 órától Tatán, az Est Moziban is bemutatták Lóth Balázs „Pesti balhé” című filmjét, melynek alkotói között tataiak is vannak, hiszen zenéjét Gulya Róbert szerezte, a film producere pedig Fülöp Péter, ráadásul Tatán is rögzítették több jelenetét, például a volt KISZ-tábor területén, amely egy egykori Poszáta madarásztábor helyszíneként jelenik meg a filmben. További megyei kötődése a filmnek, hogy Reviczky Gábor, valamint a Jászai Mari színház igazgatója, Crespo Rodrigo is szerepel benne. Ahogy arról korábban beszámoltunk, ez a pandémia utáni első magyar filmpremier hazánkban.

A gyerekkori barátok fordított képrablásának kalandos történetének főszerepe különös kihívások elé állította Mészáros Bélát. A színész eddigi, közel húsz éves pályafutása során „szerencsésen” megúszta a vizes, búvárkodással járó feladatokat színpadon, filmen egyaránt. A sorsát azonban ő sem kerülhette el, így aztán Lóth Balázs rendező filmjében átesett a tűzkeresztségen és búvárruhába bújva, palackkal a hátán merülnie kellett. Ez viszont a szokottnál is nagyobb feladatot jelentett neki, mert úszni igazán semmilyen formában sem szeret. Örömöt az egészben az okozta a számára, hogy a veszélyesebb víz alatti kunsztok felvételekor már kaszkadőr helyettesítette és úszott a kamerák elé helyette.

Ennek a résznek a rögzítése ugyanakkor az egész stábnak okozott némi fejtörést. A rizikós jelenetsort eredetileg a kőbányai pincerendszer nyolc fokos vizében vették volna fel, de ott gyorsan kiderült, hogy abban a sok törmelék miatt se látni, se tájékozódni nem lehet, azaz folyamatosan életveszélyben kellene dolgoznia a szereplőknek.

Emiatt végül az egyik budapesti filmstúdió új, víz alatti műtermében, épített díszletben forgatott a stáb, ahol flottul, sérülés-és bármilyen más komplikációktól mentesen készültek el a látványos felvételek.