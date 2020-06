Tatai várurak és tatabányai hős bányászok elevenedtek meg a múzeumok éjszakáján

Nyárias meleg virradt az idei Múzeumok Éjszakáján. Megyénkben kültéri és beltéri programokkal várták az érdeklődőket: a tatai Kuny Domokos Múzeumban a város történetét feldolgozó tárlatokkal fogadták a látogatókat, a tatabányai Bányászati és Ipari Skanzenben pedig az egykori bányászok életébe nyerhettek betekintést a programok résztvevői.

A Múzeumok Éjszakáinak központi szervezői előzetesen arra kérték a múzeumokat, hogy a koronavírus járvány óvintézkedései miatt szervezzék az eseményt online, ám szerencsére a veszélyhelyzet elmúlásával a muzeológusok a hétvégén személyesen is találkozhattak az érdeklődőkkel.

Az internetes alapokra eltervezett eseményhez már sokadik éve csatlakozott a tatai vár szívében lévő Kuny Domokos Múzeum. Nagy Roland, történész elárulta: a 18 órától kezdődő programok tematikájukban összefüggtek: kronologikus sorrendet követve vették sorra a régi épület urainak életét. Ezért lett az esemény összefoglaló címe a ,,Tatai vár és gazdái”. A történész ,,A kazamaták titka” címmel maga is tartott előadást, melynek során az érdeklődők egy sétával olyan helyekre nyerhettek történelmi betekintést, mint például a várudvar török-kori bástyái, és a feltárt – a látogatók számára már megnyitható kazamaták.

Az egykori mindennapok álltak a Bányászati és Ipari Skanzen által szervezett tárlatok központjában is: bányászok kalauzolták el a látogatókat az aktív bányászat idejébe. Egyebek mellett Balogh Csaba, a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány elnöke saját tapasztalatai révén mutatta be az egykori XV-ös akna területén lévő ipari és kulturális örökséget. Előadása során a 113 éves aknatornyot, az irodaépületet, a víztornyot és a Turul-madár eredeti vázát is megtekinthették az oda érkezők.

