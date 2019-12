Tatabánya díszpolgára 70 évesen sem csak a művészetnek él, edzőterembe is jár

Jakobi Anna Mária, az idén 70. születésnapját ünneplő, örök­ifjú művész a közelmúltban vehette át a Tatabánya Díszpolgára címet. Otthonában beszélgettünk múltról, jelenről és jövőről.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

– Hogyan indul általában egy napja?

– Hajnali négykor ébredek. Felteszem a kávét, majd visszafekszem. Elmélkedem a világról, a készülő alkotásaimról. Az ecsetet akkor veszem a kezembe, amikor már összeállt bennem a kép. Ez lehet néhány óra, hét, de volt egy időszak, amikor évekig tartott. Ha már látom magam előtt a képet, a technikát, akkor elindítok egy Vangelis zeneművet. Valamiféle extázis kerít ilyenkor hatalmába, s repül a kezemben az ecset. Nemrég készült egy kisfilmem, abban is Vangelis szólt, így a közösségi oldal letiltott. Írtam a zeneszerzőnek, és elküldtem a felvételt. Ő megjelenítette, így már szerepelhet a kisfilmem a neten.

– Melyik alkotófázis a legizgalmasabb?

– Az első, a fejben tervezés. A legkevésbé a kiállítással járó logisztikai folyamatokat kedvelem, a keretezést, szállítást, címkézést.

– Kíváncsi lennék arra, hogy néhány szóról mi jut az ön eszébe. Például az édesanyáról mi az első gondolata?

– A kedvesség, az aranyosság, a nyíltság. Rendkívül extrovertált ember volt. Én pont az ellenkezője, ezért is állt előttem ő példaként. Mindenkivel megtalálta a közös hangot úgy, hogy közben a véleményét is megmondta és nem bántott meg senkit. Az idő múlásával úgy érzem, mintha belém szállt volna valami ebből a mentalitásból.

– Ő volt az, aki bevitte a képzőművész körbe is?

– Igen, édesanyám is festő volt, s én négyéves lehettem, amikor elkísértem. Otthon már firkáltam sokat, s ott valaki a kezembe adott egy ceruzát. Így kezdődött. Emlékszem, hogy előszeretettel dekoráltam ki a könyveket is. Volt egy nagy művészeti könyv, és hogy az öcsémet békén hagyjam, édesanyám a kezembe adta. Kicsi voltam, a könyv meg hatalmas. Telerajzoltam az egészet – persze, engedély nélkül. Később pont, ezek miatt a zsengéim miatt szerettem volna, ha édesanyám nekem adja, de ezt nem mondtam meg neki. Halála előtt, öt-hat éve ajándékozott meg vele, ám az összes rajzomat eltüntette, kiradírozta belőle.

– A gyerekkoráról mi jut eszébe?

– Nagyon zárkózott gyerek voltam. Nyolcadikosként egyszer egy tanár megkért, hogy vigyem be az igazgatónak a naplót. Sokáig nem mentem vissza az osztályba, ezért utánam küldött még valakit. Én ott álltam az igazgató ajtaja előtt. Nem mertem bekopogni. Később zeneiskolába is jártam, zongoráztam. Egy előadás kapcsán miután kitoltak a színpad elé, a zongora mellett meghajoltam, és visszamentem a függöny mögé. Ez sokáig így volt. Bezárkóztam a négy fal közé és csak rajzolgattam.

– A változást mi idézte elő?

– Amikor 1988-ban meghalt Brém Ferenc, akkor a néhai férjem, aki szintén festőművész volt, azt mondta: öltözzek fel, megyünk a temetésre. Ott bemutatott a helyi művészeknek. Ez sarkalatos pontja volt az életemnek, ekkor találkoztam először a helyi művészvilág képviselőivel.

– Ennyire nehezen nyitott az emberek felé? Ezt ma már nagyon nehéz elhinni…

– Igen, nagyon nehezen nyitottam. Stresszelt, ha valahová menni kellett. Aztán a lassú nyitás utáni pozitív visszajelzések, a díjak, az elismerések feldolgozása sem volt zökkenőmentes.

– Mesterek?

– Bondor Istvánnak és Krajcsirovits Henriknek sokat köszönhetek. Egyiket sem kívántam utánozni, amit ők csináltak, az nekem idegen volt. S ez kölcsönös volt, hiszen Henrik a sok dicséret mellett mindig megkérdőjelezte a formavilágomat. Ezt egyszer meghallotta Luzsicza István és azt mondta: ne hallgasson rá, mert ez így a Jakobi Anna. Nem is léptem le az utamról.

– Már a kezdetekkor megtalálta a saját stílusát?

– Igen. Nem kellett évekig kísérleteznem. Ez jött belőlem. Sokat segített ebben Kerékgyártó István művészettörténész is, akit Tokajban, egy művészeti táborban ismertem meg. Ő hívta fel a figyelmet a nagy méretű alkotásokra azzal, hogy hatalmas táblákat adott a kezembe. Így készült el a Báthory Triptichon, amely megjárta Lengyelországot. Ma már ez az alkotás a Közép-Európai Művészeti Gyűjtemény részét képezi.

– Kedvenc technikája? Hogyan szeret dolgozni?

– A grafikák. Mindig is vonalakban gondolkodtam. Erről árulkodnak a képeim. Általában sötét alapból indulok, és abból tűnnek elő a fények, a világosság, amely a reményt szimbolizálja. Kísérletező alkat vagyok, és nagyon szeretem a rézkarcokat és a tűzzománcokat is. Ez utóbbi viszont roppan költséges és bonyolult technika.

– Színek?

– Mindig sima felületeket készítek, és utána kikeverem a színeket. Azt, amit akkor érzek, ami akkor éppen közel áll hozzám. Egy darabig nem festettem, és azt gondoltam, hogy a most, december 14-én megnyílt budapesti kiállításomra valami újat alkotok. Aztán, amikor kikevertem a színeket, rájöttem, hogy ugyanazok, mint a korábbi képeken.

Ez van bennem: az alap az indiai vörös. Nem tiszta színekkel dolgozom, ezért található bennük valami melankólia, s azon süt át az optimizmus: a fény.

– Emlékezetes kiállítás?

– A legelső, amely Budapesten volt egy kis művelődési központban. Előtte nagyon beteg voltam. Szanatóriumba kerültem. Az orvos akkor azt kérdezte akkori férjemtől, hogy van-e valamilyen hobbim. Az a kapcsolat, a gyereknevelés, a háztartás annyira lekötötte a figyelmemet, hogy háttérbe szorult a rajzolás. Tizenöt évig nem alkottam, s ettől teljesen depresszív lettem. Szinte meghalt a lelkem. Aztán behoztak papírt és tollkészletet, s pillanatok alatt összeraktam az első kiállítás teljes anyagát. Mezei Ottó művészettörténész nyitotta meg. Január volt, hóvihar. A rendezvény kezdete előtt öt perccel még üres volt a terem, aztán hirtelen benépesült érdeklődőkkel. Ez után nem raktam már le a ceruzát és az ecsetet. Az alkotások megszületéséhez négy mozzanat szükséges számomra: a mozdulatlanság, amely akár évekig is eltarthat, a figyelem, a felfűtöttség és a kirobbanás. Én a csend után mindig kirobbanok.

– Azóta eltelt néhány év. Hogyan próbálta kordában tartani a folyamatokat, amelyek a mozdulatlanság és a kirobbanás között vannak?

– Az alkotás számomra hajnali tevékenység volt mindig. Nappal vagy a családdal és a gyerekeimmel foglalkoztam, vagy dolgoztam – tanítottam. Mindent szívvel-lélekkel csináltam. Előfordult, hogy kabátban húztam három vonalat a képre, aztán másnap hajnalban folytattam az alkotást.

– Könnyen válik meg az alkotásaitól?

– Nem, sőt! Előfordult már többször, hogy ha vásárolni szerettek volna, és választottak, könyörögtem, hogy ne azt vegyék meg.

– Különleges volt az ön számára ez az év. Miként értékelné?

– Igen! Köszöntések, balesetek, betegség, elismerések. Mindent adott ez az esztendő, amely azért összességében sikeres volt számomra. Azt sajnálom, hogy a szüleim nem élhették meg, nem lehettek velem a 70. születésnapomon és a városi díj átvételekor. A nehézséget pedig az okozta, hogy nemrégiben egy bevásárlóközpontban fellökött egy görkoris fiatal, s nagyon rosszul estem el. Most már azért jobban vagyok, de nehezebb a járás.

– Hogyan őrzi meg fiatalos lendületét?

– Egészséges életmóddal és optimizmussal. Nem iszom, nem dohányzom és már egy éve Budapesten testépítő fitneszklubba járok. Nagy szeretettel fogadtak itt, s van személyi edzőm, aki edzéstervet is összeállított nekem. Ha a fővárosban tartózkodom, akkor naponta lejárok. Most egy kicsit nehézkes, mivel fáj a lábam. Ebben a korban, ha nem vigyáz az ember, akkor leépülhet az izomrendszere. Én ezt nem hagyom.

– Mit tervez az elkövetkezendő időszakra?

– Még sok mindent szeretnék megvalósítani. Kalandozó, kísérletező vagyok. A domborművek után lehet, hogy most a szobrászat jön. Vagy ki tudja, hogy a kineziológia és grafológia után még mi következik?

– Önnek fontos a rend?

– Igen, de persze, amit csinálok, az rendetlenséggel jár. A belső rend nagyon fontos számomra. No meg az optimizmus.