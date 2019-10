Szakmai különdíjat vehetett át a Hangszeresek Országos Szövetségétől a Peron Music Alapítvány elnöke, Pap Tibor. Az Öröm a Zene tehetségkutató nyerteseinek részvételével szervezett programon díjazták a sorozat legeredményesebb előadóit és a zeneipar hazai kiválóságait.

A Hangszeresek Országos Szövetsége (HANOSZ) 2009-től rendezi meg az Öröm a Zene tehetségkutató sorozatot, amely az NKA Hangfoglaló Program támogatásával ma már Kárpát-medence legnagyobb szakmai tehetségkutató sorozatává vált. Huszonhat állomása van, amelyekből öt már határon túl zajlik. Gyálon e tehetségkutatók nyertesei mérték össze tudásukat.

Az együtteseket négytagú zsűri véleményezte: Andrásik Remo zenész, a Hangszeresek Országos Szövetsége főtitkára, az Öröm a Zene sorozat szervezője; Lombos Márton dalszövegíró, a Hangfoglaló Program mentora; Rozsonits Tamás zenész, szakíró, a Hangfoglaló Program munkatársa és Vörös István zenész, a Hangfoglaló Program Kollégiumának testületi tagja. A fődíjat az Antares zenekarnak ítélték.

Az év zenésze Szebényi Dániel (Freddie) lett, a Kowalsky meg a Vega és a Zoli Band billentyűse. Az év zenepedagógusa díjat Martonosi György, a hazai ütőhangszeres és jazzkultúra meghatározó egyénisége vette át. Az év hangmérnöke Herczeg Péter, hangtechnikusa Csepregi Géza lett. Fény- és látványtechnikusként díjat kapott ifj. Fejes Tamás, zenei újságíróként Daróczi-Végh Péter, a Jazzy Rádió főszerkesztője, s az év különdíjasa lett Pap Tibor, a tatai tehetségközpont vezetője, a Peron Music Alapítvány elnöke.

A díj átadásakor Bajnai Zsolt, a Hangfoglaló Program képviseletében felhívta a figyelmet a Peron Music csapatának áldozatos, jövőbe mutató szakmai munkájára. „Tata lesz a magyar könnyűzene Liverpoolja, ha már nem most is az” – jelentette ki a szakember. Különdíjat azoknak a szakembereknek adnak, akik rendkívüli munkát fektettek a magyar könnyűzene fejlesztésébe. A rendezvényen a Peron Music munkatársai találkoztak a tehetségkutatók határon túli győztes zenekaraival is.