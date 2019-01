A tarjáni svábbál nemcsak a település vagy a megye, de a régió legnagyobb rendezvénye is.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a jövő hét végén immár a huszonnegyedik régiós sváb bálnak ad otthont a tarjáni sportcsarnok. A nagy múltú rendezvény nemcsak a megye vagy a régió, de bizony a testvértelepülésekről érkező vendégek miatt bátran kijelenthető, hogy a svábok egyik legnagyobb kulturális rendezvénye is. Ahogy Marx Ernő polgármestertől megtudtuk, a helyiek az idei esztendőben is szívüket-lelküket (és őseik hagyományait) is beleteszik abba, hogy minél színvonalasabb és szórakoztatóbb legyen a bál.

Február másodikán a jó hangulatról a Tarianer Tanzgruppe, a helyi iskola növendékei, a tarjáni dalkör, valamint a Tarianer Spitzbuam zenekar gondoskodik majd. Mégis sokkal többről szól ez a bál, mint kulturális műsorról és táncról: az együvé tartozás, a közös történelem és az összefogás ünnepe is, amely a hazánkba telepített svábokat immár évszázadok óta összeköti és elismerésre méltóvá teszi.

Ennek lehet részese, ezt tapasztalhatja meg mindenki, aki részt vesz a bálon a sportcsarnokban, amelyen természetesen a rozmaringárverés sem marad el. A fűszernövény, amely a német hagyomány szerint a tisztaság, a szerencse és az egészség jelképe, végigkíséri a svábok életét, s bizony a bálon is számos formában találkozhatunk majd vele, hiszen az asztaldíszeken, a kítűzőkön is mind-mind megjelenik majd.

A legértékesebb rozmaring pedig az lesz, amelyet éjfél után elárvereznek, hogy tulajdonosának is végigkísérje az életét, minden jótékony „hatásával” együtt. Marx Ernő polgármester kiemelte: a jegyekről és a bálról Palatin Annánál a 06(30)442-2615-ös, valamint Schalkhammer Erikánál a 06(30)230-7528-as számon lehet érdeklődni.