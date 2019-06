Táncosokat várnak a barokk fesztiválra

A huszadik Tatai Barokk Fesztivál nyitógála műsorának táncos produkciójához keresnek önkénteseket, négy egyszerű angol kontratánc előadásához.

A gála augusztus 17-én lesz a tatai szabadtéri színpadon, mindezt pedig két próba előzi majd meg. Ahogy Gábor Klárától megtudtuk, június 20-án csütörtökön és augusztus 15-én, szintén csütörtökön tartanak majd két próbát, felkészülendő a gálára, mégpedig Komáromban, a Jedlik Ányos utcai közösségi házban, 18 és 20 óra között.

A változatos, programokban gazdag fesztivál célja egyébként már a kezdetektől az, hogy Tata természeti és épített örökségét kihasználva mutassa meg a közönségnek kulturális, művészeti értékeinket, képzőművészeti, irodalmi, és zenei programokon keresztül, ráadásul a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus fiatal muzsikustehetségei ebben az évben is részesei lesznek a rendezvénysorozatnak.

Azért is fordultak a nyilvánossághoz a szervezők, hogy a környékbeli táncosokkal szép és igényes műsort adhassanak, valamint hogy a résztvevők is új táncélménnyel gazdagodjanak. Jelentkezni a Facebookon, Gábor Kláránál lehet. A Dezső Marianna kurzusigazgató és főszervező nevével fémjelzett mesterkurzus és a Tatai Barokk Fesztivál egyébként az idén is számos programmal várja az érdeklődőket.

A nyitógálaműsorban többek között az Egressy Kórus és Kamarakórus, az Esterházy Énekegyüttes, a tatai dandárzenekar fúvósai és táncosok is fellépnek, de lesz Musica Historica koncert is, hogy csak néhányat említsünk a programok közül. Az i-re a pontot pedig a fesztiválzáró gálakoncert teszi majd fel, amelyet a zenei mesterkurzus résztvevői adnak majd augusztus 23-án, a kapucinus templomban.