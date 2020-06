Szigorú ülésrenddel és kamaradarabbal nyitott az észak-komáromi Jókai színház

Színházban voltam. A járványhelyzet előtt ennek sok hírértéke nem volt, mert havonta több előadásra is eljutottam, de most kicsit más a helyzet. A három hónap alatt érzett elvonási tüneteket a révkomáromi Jókai Színházban csillapítottam.

Szigorú ülésrend

Eleddig színházi közegben legfeljebb a tapsrend kifejezés volt ismert, de most már megszokhatjuk a szigorú nézőtéri ülésrendet is. A Jókaiban egyszerre csak 63 nézőt fogadnak, akik kettesével, legfeljebb hármasával foglalhatnak helyet. Az előttük és a mögöttük húzódó sorok üresen maradnak, a nézői miniszigeteket legalább négy üres szék választja el egymástól. A nézőket arra kérik, szájmaszkban jelenjenek meg az előadáson. Érkezéskor és távozáskor tartsák be a kétméteres távolságot, és tömegesen ne gyülekezzenek az előcsarnokban, illetve az emeleti társalgóban, ahol a büfé nem üzemel.