Százötvenen fújták egyszerre Tatabányán

Negyvenöt évvel ezelőtt hívták életre Tatabánya Város Fúvószenekarának elődjét, a Gyermek Fúvószenekart. Az eltelt évtizedekben sok sikeres fellépés, elismerés, és rengeteg munka jellemezte az együttest, amelynek tagjai pénteken délután jubileumi fesztivált szerveztek a város központjában.

Már délután nagy volt a sürgés-forgás az Agorában és környékén. A rendezvénysátorban rendezkedtek, a nagyteremben próbáltak, és az öltözőkben készültek Tatabánya Város Fúvószenekarának tagjai. A legnagyobb melegben a Zenepavilonnál gyülekeztek a zenészek és a nézők. Délután négykor a jubileumi fesztivált az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara kezdte Román Géza és Soltész Kálmán vezényletével. A tizennyolc éve működő együttes a zeneiskola hagyományos rendezvényei mellett városi eseményeken és fúvószenekari fesztiválokon is gyakran szerepel.

A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara Kerti István és Sági Richárd vezetésével mutatkozott be. A 2012-ben újjáalakult együttest a zeneiskola tatabányai, csákvári, vértessomlói és várgesztesi tagozatának tehetséges tanulói alkotják.

A délutáni koncertsorozat harmadik fellépői a Dunakeszi Koncertfúvósok voltak, Szilágyi Szabolcs Balázs irányításával. A zenekar 1972-ben alakult az ottani zeneiskola fúvósaiból. Jelenleg csaknem ötven tagja van, akik már külföldön is szép sikereket értek el, s komoly minősítéseket, aranydiplomákat is szereztek.

Az Agora Zenei Esték és a jubileumi program kiemelkedő eseménye volt a Százan fújják. Ezúttal három kiváló együttes közreműködésével, Szabó Ferenc, Szicsó István és Horváth Adrián vezényletével már csaknem százötven zenész szórakoztatta a szép számmal megjelent közönséget.

– A Százan fújják kezdetben a környező együtteseket próbálta bemutatni, összefogni, aztán a városi és az 1997-ben életre hívott Komáromi Egressy Fúvószenekar közös produkciójának tapsolhatott a közönség. Az idén a több mint száz éve működő Pápa Város Fúvószenekarát is meghívtuk, így már csaknem százötvenen fújták Tatabányán – mondta lapunknak Szabó Ferenc, Tatabánya Város Fúvószenekarának karmestere.