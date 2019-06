Szavakkal tűzijátékoztak a slammerek a tatabányai környvtárban

A 90. Könyvhét és a 18. Gyermekkönyvnapok keretén belül a József Attila Megyei és Városi Könyvtár kiállítás megnyitót, és főként az ifjúság körében népszerű slam poetryt szervezett az érdeklődőknek.

A Népház Úti Fiókkönyvtárba várták a slammereket, akik saját verseiket , műveiket, írásaikat adták elő pár percben. A Győrből érkező fiatalembert, Wawra Mátét ismerősei is elkísérték. Kedveli ezt a stílust – mesélte a program elején -, többször vett részt hasonló eseményeken. A tatabányai összejövetelre több írással is készült. Turczi István József Attila-díjas költő, szerkesztő, a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó alapítója volt a program házigazdája. Felvezetőjében kiemelte: úgy véli, a slam már része a kortárs magyar irodalomnak. Bár elmondása szerint a műfajban nincs annyira otthon, mégis az alkalomra több különleges, saját írással is érkezett.

A bemutatókat Wawra Máté kezdte Tudta-e ön? című írásával. Majd Turczi István beszélt Ady Endre: Felszállott a páva című költeményéhez hasonlatos írása, a Fölszállott a pára című keletkezési körülményeiről, majd felolvasta a verset. A jelenlévők közül még néhányan megosztották játékos rímbe szedett gondolataikat a maroknyi hallgatósággal, majd Turczi István értékelte a szótűzijátékon hallottakat: főként a győri fiatalember előadását. Kiemelte: jól, érthetően fogalmaz Wawra Máté. A bár néha negatív érzéseket fogalmaz meg a gimnazista fiatalember, mégis pozitív üzenetet hordoznak írásai. A tehetséges fiatalt meghívta egy írótáborba, majd átadta neki a slam poetry első díját.

A Könyvhét programjain több könyvbemutatót is szerveznek. Szerdán A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Évkönyvét mutatják be, és Képző-, fotó-, és iparművészeti kiállítások Komárom-Esztergom megyében 1986-2000. sajtóbibliográfiáját. Másnap az Irány Tatabánya a gyermekkönyvtárban, majd Turczi István Deodatus kötetének bemutatója után pénteken Riezing Norbert Vértesi matuzsálemekről írt kiadványát ismerhetik meg az érdeklődők a Népház Úti Fiókkönyvtárban.