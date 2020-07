Strandkönyvtár program indult Esztergomban

Július 14-étől elindult Esztergomban az úgynevezett Strandkönyvtár program, ennek folyamán a Szent István Strandfürdő területén felállított standon várják azokat, akik a fürdést olvasással is egybe szeretnék kötni.

Több kifejezetten a nyári időszakot célzó programmal nyitott a Helischer József Városi Könyvtár. A programok között tematikus gyerektábor és strand kiskönyvtár projekt is szerepel. Schmöltz Margit, az intézmény új igazgatója a programok mellett arról is adott tájékoztatást, hogy a veszélyhelyzet alatt is működött a könyvtár, a kiválasztott köteteket külön futár vitte el az olvasókhoz.

Emellett online játékok várták a gyerek- és felnőtt részleg tagságát. A júliusi nyitás alkalmával pedig bárki, aki csak belépett a Helischer könyvtárba köszöntő ajándékot kapott, a gyerekek írószereket, a felnőttek könyvet kaphattak. Az intézmény amúgy fizikailag is megújult, az olvasótér padlózatát és bútorait is – belsőépítész segítségével – varázsolták újjá a Bánomi lakótelepen lévő épületben, illetve gyerekeknek és fiataloknak alakítottak ki olvasókuckót.

A könyvtár nyári programjai között ott van a múlt héten indult Rejtélyek labirintusa című, melynek során az olvasótérben elrejtett helytörténeti kérdéseket kell megtalálni a játékban résztvevőknek. A hét kérdésre helyesen válaszolók között könyveket, illetve vásárlási utalványt sorsol ki az intézmény. Július 14-étől indult el az úgynevezett Strandkönyvtár program. Ennek folyamán az esztergomi Szent István Strandfürdő területén felállított standon várják a strandolást olvasással kiegészíteni szándékozókat.

A könyvkínálatban könnyed olvasmányok találhatók főként. A kötetek mellett itt is lesz alkalom játékra, mely gyerekek esetében egy népmesei totó, felnőtteknél egy műveltségi kvíz, a nyeremény pedig könyvtári ajándékok, köztük ingyenes könyvtári beiratkozás. Ugyancsak a strandkönyvtári kínálatba közé tartozik az Irodalmi Bajusz Próbáló, amiben neves szerzők arcszőrzetsablonjait lehet felpróbálni játékos formában és azokkal szelfit készíteni, fotózkodni.

Így bárkiből lehet Mikszáth Kálmán, József Attila vagy Babits Mihály. Jövő héten indul a Helischer József Városi Könyvtár 7-12 éves gyerekeknek szóló, Unikornisok, táltoslovak, pegazusok című olvasótábora. Ebben a programban a lovat állítják középpontba, a délelőtti foglalkozások szabadtéren lesznek, ebéd után pedig a városi múzeumokat és a strandot látogatják meg a táborlakók.