Sikeresen Izzik a kultur koksz Tatabányán: 115 művész alkotásából nyílt kiállítás

Száznál is több művész fantáziáját ragadta meg a Kortárs Galéria második alkalommal meghirdetett Szénrajz Triennáléja.

Három évvel ezelőtt határozták el a szervezők, hogy Tatabányán is meghirdetik az országos pályázatot professzionális képzőművészeknek és művészeti egyetemek hallgatóinak. Kammerlohr-Kováts László galériavezető elmondta: a triennáléra 115 művész 169 alkotással nevezett be. A zsűri javaslata alapján ezek közül 72 művet állítottak ki. A triennálé különlegessége, hogy nemcsak szénrajzokat mutat be, hanem szobrokat, installációkat, és szénhez kötődő színdarabtervet is. A kiállítást Lóska Lajos művészettörténész nyitotta meg, majd díjazták a kiemelkedő alkotókat.

Első lett Hérics Nándor, Wehner Tibor Izzik a kultur koksz című neon, faszén alkotása. Második Matyus Dóra rizspapírra megálmodott koszorúja, harmadik Csernátony Lukács László: No Children No Car No Televizion című alkotása. Kiss Botond András, Tóth Pitya István és Zsankó László különdíjat kapott. A tárlat október 11-éig látogatható.