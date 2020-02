Sárisápon mindenki tud polkázni, ezt be is bizonyították

A szlovák gyökereit gondosan ápoló településen táncházat szerveztek. A résztvevők a szlovákon kívül öt népcsoport tánclépéseit ropták.

Nem a diszkózenétől volt hangos a péntek este a Bányász Közösségi Ház és Könyvtár. Aki belépett az épületbe, népi dallamokra lehetett figyelmes, ugyanis Népek tánca címmel táncházat rendezett a Sárisápi Szlovák Önkormányzat. A szervezők fánkkal és teával is vendégül látták a táncos lábúakat, a legkisebb résztvevők nagy örömére.

– Akkor most polkázni fogunk. Nem lesz nehéz, hiszen Sárisápon mindenki tud polkázni – erre a mondatra léptünk a terembe, és így ez be is bizonyosodott. Sárisáp lelkesen ápolja szlovák gyökereit és néphagyományait, beleértve a néptáncot is. A péntek esti mulatság résztvevői a hagyományos szlovák polka mellett német polkát, görög szirtakit, szerb kólót, valamint makedón és orosz tánclépéseket sajátíthattak el.

A tánclépéseket Szilágyiné Suba Éva táncpedagógus oktatta a tánclépéseket, aki már húsz éve szoros kapcsolatot ápol Sárisáppal: az általános iskola alsósaiból és felsőseiből összeálló, egy-egy néptánc-csoportot tanít minden évben a szlovák önkormányzattal karöltve. Éva emellett a budapesti Lipa Szlovák Folklóregyüttes és a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tánctanáraként is ápolja a szlovák hagyományokat.

A közösségi élmény mellet jó alapozás is volt a péntek esti összejövetel a másnapi Pilis Szlovákok Báljára, amelyet másnap tartottak Dorogon, tíz település részvételével. A rendező települést minden évben sorsolással dönti el a résztvevő települések szlovák önkormányzata. Idén a rendezés a nemes feladatát Mogyorósbánya kapta meg.