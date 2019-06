Úgy táncol ez a komáromi csapat, mint évszázadok óta senki (videó)

Az Újhold Régi Zene- és Tánc Együttes a minap Tatán lépett fel, miközben már a visegrádi palotajátékokra készülnek.

Gábor Klárával, a kis komáromi közösség vezetőjével a Tatai Patarán, a Magyar Faluban beszélgettünk az egyik táncházuk után, amelybe szép számmal vontak be nézelődőket is, hogy megismerjék a korabeli zene és tánc hangulatát. Rutinos résztvevői már a történelmi fesztiválnak, ezen belül is a falu életének, két éve például a körmönfonást tanultuk meg tőlük.

Az Újhold tagjai Tata mellett rendszeres résztvevői a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékoknak, a szőnyi Reneszánsz Napnak, valamint a szombathelyi Savaria fesztiválnak is, de külföldön is bizonyítottak már. Mint megtudtuk, tatai és észak-komáromi tagjai is vannak az Újholdnak, amely hetente egyszer, Komáromban tartja a próbáit.

További részletek és táncok videóriportunkban: