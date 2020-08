Rajzokkal és festményekkel fejezték ki a helyiek, hogy mit jelent számukra Csolnok

Az Én Csolnokom elnevezésű pályázat keretében a helyeik a képzőművészet nyelvén fejezték ki a helyiek, hogy számukra mit jelent saját településük.

Kihirdették a Kossuth Lajos Művelődési Házban az Én Csolnokom elnevezésű pályázat eredményeit, melyben ezúttal is fényképek, festmények, rajzok, illetve irodalmi művek formájában mutathatták be a lakosok, hogy mit jelent számukra a település. A rendezvény kezdetén levetítették az erős csolnoki gyökerekkel rendelkező Lucky Gentleman duó klipjét, a How Longot. Jurásek Dániel és Jurásek Balázs az amerikai Eagles zenekar híres szerzeményét dolgozta fel.

Ezt követően Kolonics Péterné polgármester mondott beszédet, melyben ismertette: bár idén a falunapot nem tarthatták meg, a pályázatot ugyanúgy kihirdették, bízva abban, hogy a koronavírus okozta bezártságot megszakító séták során mindenki kellő inspirációt nyer.

Kolonics Péterné a Lucky Gentleman kapcsán leszögezte azt is, hogy jövőre újításként zenei kategóriát is hirdetnek, mivel arra is van igény. A fotókategóriát idén Schmidt István nyerte meg Bányász emlékkő című fényképével, Szabó-Molnár Andrea, illetve Hidasi Ármin pedig különdíjban részesült.

Az óvodások mezőnyében Kiss Flórián, az alsósoknál Mózes Panna, míg a felső tagozatosoknál Naszvadi Hanna alkotása végzett az első helyen. A felnőtteknél Nagy Adrienn Ajtó című sorozatával nyerte meg a kategóriát, a táborosok terepasztala pedig technikai különdíjat érdemelt ki. Az irodalmi művek között Szombathné Baumann Éva diadalmaskodott, Rappold Viktória és Selmeci Józsefné különdíjat kapott. Gelniczki Bence pedig a kálvária keresztjeit ábrázoló fotójáért részesült polgármesteri különdíjban.