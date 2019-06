Pörgős zenék a megye legpörgősebb portáljával a Vízzenén

A Víz, Zene, Virág Fesztivál az idén a Kemma.hu Area51 színpadon vár az elektronikus zenékkel.

Mely’ másik színpadnak is adhatná a nevét a Kemma.hu, mint az elektronikus zenéket felvonultató Area 51-nek? A pörgős ritmusokra itt aztán biztos nem lesz panasz a 26. Víz, Zene, Virág Fesztiválon, ugyanis remek, progresszív felhozatallal készültek a szervezők.

Pénteken itt lesz például Ruiz, Kevin Tailor, Peter Hart és Mark Gasparik, akit a helyieknek már nem kell bemutatni, szombaton jön Laslie Grand, Sharpy aka Terrence Sharp, Czaun és Kaszy is, valamint a Makszim Bros, míg vasárnap este maga Makszim pörgeti majd a zenéket. Persze nem csak az „ötvenegyes körzetet” lesz érdemes felkeresni, de ha már pörgetés, akkor egyébként kihagyhatatlan lesz a 24 Óra standja is: itt ugyanis a szerencsekerék dönt majd arról, ki mit nyer.

Víz, Zene, Jávorka

A virágos programokat az idén is Kostyál Anikó, a Jávorka-iskola tanára segíti tanulóival. Ők segítik a virágok becsomagolását, szállítását, kipakolását a virágkötők országos bajnokságára, Nagyné Técsi Ágnes tanárnő felügyeletével. A diákok maguk is igen eredményesek: a 10. D-s Pataki Tamás a Savaria Floriadae Ifjú Virágkötők XXX. Országos Versenyén első lett például. Az ő vezetésével alakítják ki idén a Zongorás hattyúliget selfie-parkot is a fesztiválon.

Azoknak, akik nyugodtabb környezetre vágynak például gyermekükkel, mindenképp érdemes lesz felkeresni a Bookline buszát is: az idei Víz, Zene, Virág Fesztiválon az aprótalpúaknak ingyenesen látogatható Szipi-szigeten, a gyermekprogramok közepén, a Csurgó-kút mellett megtalálhatják a legpicurkábbak is a látványos buszt, az olvasni tudók érdekesnél érdekesebb könyveket, miközben az erdők varázslatos világába kalauzolják el őket.

A 24 Óra Hazai pálya színpadon egy egészen új formáció is bemutatkozik: a JUMP, vagyis a Junior Music Pub. Egy tag kivételével „fazekasosok”, akik a nagy múltú tatai iskolában tanulnak… zenélni is. Ugyanitt lép fel – mondhatni a Kemma.hu egy felfedezettje – a Bláthyban most végzett Király Máté is, akinek kivételes hangjáról már többször írt hírportálunk. Program és jegyvásárlás:

vizzenevirag.hu